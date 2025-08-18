Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю» - глава МИД ФРГ 1 375

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
Euronews
«Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю» - глава МИД ФРГ
ФОТО: пресс-фото

Во время поездки в Японию в понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также раскритиковал Китай за "поддержку российской военной машины" на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения Москвы в Украину, которое длится уже четвертый год.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Пекин за его "все более агрессивное поведение в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях" и поддержку России в полномасштабной войне в Украине.

Вадефуль выступил с заявлением в воскресенье в преддверии своего официального визита в Японию, отметив, что Китай "все больше утверждает свое региональное превосходство и, делая это, ставит под сомнение принципы международного права".

После переговоров со своим японским коллегой, министром иностранных дел Такэси Ивая, Вадефуль добавил в понедельник, что "любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики".

Вадефуль также раскритиковал "поддержку Китаем российской военной машины" на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

"Китай - крупнейший российский поставщик товаров двойного назначения и лучший российский потребитель нефти и газа", - сказал он. "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю".

Его слова вызвали резкую реакцию Пекина, обвинившего Германию в "разжигании конфронтации и нагнетании напряженности".

"Мы призываем соответствующие стороны уважать страны региона, решать вопросы путем диалога и консультаций, защищать общие интересы мира и стабильности, а не разжигать конфронтацию и нагнетать напряженность", - заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В последнее время между Китаем и другими державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла напряженность из-за территориальных претензий.

Пекин также враждует с западными державами из-за своей постоянной поддержки России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Китай настаивает на том, что он не оказывает помощи российским военным и не принимает непосредственного участия в войне.

Слова Вадефуля прозвучали на фоне совместной поездки канцлера Германии Фридриха Мерца с другими европейскими лидерами в Вашингтон в понедельник для переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении войны России в Украине.

Читайте нас также:
#китай #германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
2
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    18-го августа

    Если бы не накачка вооружением и деньгами, а также разведданными украинской стороны, война закончилась еще весной 2022 года.

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 293
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 74
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 293

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео