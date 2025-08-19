«Какие-то территории Зеленский может отдать»

Политолог, преподаватель Рижского университета им. Страдыня Лелде Метла-Розентале в интервью ТВ-24 допустила, что в рамках компромисса Зеленский на какие-то территориальные уступки может пойти. "Но не на такие, о которых размечтался Путин", - предположила политолог. Она считает невозможными предложения Путина отдать небольшой клочок земли Украине и взамен получить обширные территории.

В свою очередь исследователь Германского фонда Маршала Кристине Берзиня выразила надежду, что на сей раз все-таки дело дойдет до мирных переговоров: "Выгдядит, что Путин действительно хочет дать Трампу эти мирные переговоры. Если такой сигнал Путина Трампу был, то, может быть, сейчас самое подходящее время провести такие переговоры. Важно было, что Путин говорил с Трампом 40 минут вчера, когда европейские лидеры были в Белом доме. И это в своем роде уже были своего рода четырехсторонние переговоры - Европа, США, Украина и по телефону - Россия".