Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Какие-то территории Зеленский может отдать» 1 970

В мире
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
«Какие-то территории Зеленский может отдать»

Латвийские эксперты о возможном продолжении переговоров по прекращению войны на Украине.

Политолог, преподаватель Рижского университета им. Страдыня Лелде Метла-Розентале в интервью ТВ-24 допустила, что в рамках компромисса Зеленский на какие-то территориальные уступки может пойти. "Но не на такие, о которых размечтался Путин", - предположила политолог. Она считает невозможными предложения Путина отдать небольшой клочок земли Украине и взамен получить обширные территории.

В свою очередь исследователь Германского фонда Маршала Кристине Берзиня выразила надежду, что на сей раз все-таки дело дойдет до мирных переговоров: "Выгдядит, что Путин действительно хочет дать Трампу эти мирные переговоры. Если такой сигнал Путина Трампу был, то, может быть, сейчас самое подходящее время провести такие переговоры. Важно было, что Путин говорил с Трампом 40 минут вчера, когда европейские лидеры были в Белом доме. И это в своем роде уже были своего рода четырехсторонние переговоры - Европа, США, Украина и по телефону - Россия".

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
1
0
0
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    20-го августа

    Не, милАй, политолог, если Украина не отдаст территории, русские возьмут сами. Трампу не чем прижать Путина, и Путин уступит в какой то форме, но не по сути, а день победы над украинским фашизмом будете праздновать по команде Трампа и вы.

    5
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 31
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 295
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 73
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 49
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 75
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 31
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 295

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео