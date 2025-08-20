Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп заявил, что Крым омывает океан и он «размером с Техас» 1 652

В мире
Дата публикации: 20.08.2025
Deutsche Welle
Трамп заявил, что Крым омывает океан и он «размером с Техас»

В интервью американскому журналисту глава Белого дома сопоставил Крым со штатом Техас, в 26 раз преувеличив его размеры и назвав аннексированный РФ полуостров "огромным куском суши, который выходит прямо в океан".

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистом Марком Левиным в ночь на среду, 20 августа (по среднеевропейскому времени) сопоставил Крым по размеру с американским штатом Техас, многократно преувеличив его размеры. "Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен", - заявил американский лидер. При этом площадь Техаса превышает 695 000 кв. км, а площадь Крыма - около 27 000 кв. км, то есть в 25,7 раза меньше.

Полуостров Крым, который Россия силой захватила в 2014 году, расположен на севере Черного моря и омывается Азовским морем с северо-востока. Он почти полностью окружен водой и соединен с материком через узкий Перекопский перешеек.

Дональд Трамп в том же интервью поделился также и мыслями о российском контроле над Крымом. "Если бы я отдал ту землю, я был бы на первой странице каждой газеты в течение следующих 20 лет. Когда Обама (44-й президент США Барак Обама. - Ред.) отдал ее, об этом даже не говорят", - сказал глава Белого дома, вновь призвав президента Украины Владимира Зеленского быть более сговорчивым на потенциальных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным и отказаться от идеи вернуть Крым.

Трамп: Украине придется отказаться от Крыма и НАТО

Президент США оптимистично настроен на возможность заключения соглашения, которое положит конец войне России против Украины. Об этом он заявил накануне в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News. При этом глава Белого дома отметил, что Киеву придется отказаться как от надежды на возвращение Крыма, так и от стремления присоединиться к военному альянсу НАТО. "Оба эти варианта невозможны", - сказал он. По словам Трампа, он всегда думал, что Украина является буфером между Россией и Европой.

Что касается гарантий безопасности для Украины в рамках любого мирного урегулирования, которые Киев и его союзники стремятся получить, Трамп заявил, что Европа готова предоставить войска в той или иной форме, а Соединенные Штаты не пойдут на это, хотя и могут оказать другую помощь. На вопрос, какие гарантии он может дать, что американские войска не будут находиться в Украине, он ответил: "Могу вас заверить. Вы знаете, я президент".

Читайте нас также:
#крым #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Anim
    20-го августа

    Что Псаки, что Байден, что Трамп... В Европе такие же дебилы, разворачивающиеся на 360 градусов... Про наших вообще молчу.

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 74
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 49
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 75
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео