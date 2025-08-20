Трамп заявил, что Крым омывает океан и он «размером с Техас»

В интервью американскому журналисту глава Белого дома сопоставил Крым со штатом Техас, в 26 раз преувеличив его размеры и назвав аннексированный РФ полуостров "огромным куском суши, который выходит прямо в океан".

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистом Марком Левиным в ночь на среду, 20 августа (по среднеевропейскому времени) сопоставил Крым по размеру с американским штатом Техас, многократно преувеличив его размеры. "Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен", - заявил американский лидер. При этом площадь Техаса превышает 695 000 кв. км, а площадь Крыма - около 27 000 кв. км, то есть в 25,7 раза меньше.

Полуостров Крым, который Россия силой захватила в 2014 году, расположен на севере Черного моря и омывается Азовским морем с северо-востока. Он почти полностью окружен водой и соединен с материком через узкий Перекопский перешеек.

Дональд Трамп в том же интервью поделился также и мыслями о российском контроле над Крымом. "Если бы я отдал ту землю, я был бы на первой странице каждой газеты в течение следующих 20 лет. Когда Обама (44-й президент США Барак Обама. - Ред.) отдал ее, об этом даже не говорят", - сказал глава Белого дома, вновь призвав президента Украины Владимира Зеленского быть более сговорчивым на потенциальных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным и отказаться от идеи вернуть Крым.

Трамп: Украине придется отказаться от Крыма и НАТО

Президент США оптимистично настроен на возможность заключения соглашения, которое положит конец войне России против Украины. Об этом он заявил накануне в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News. При этом глава Белого дома отметил, что Киеву придется отказаться как от надежды на возвращение Крыма, так и от стремления присоединиться к военному альянсу НАТО. "Оба эти варианта невозможны", - сказал он. По словам Трампа, он всегда думал, что Украина является буфером между Россией и Европой.

Что касается гарантий безопасности для Украины в рамках любого мирного урегулирования, которые Киев и его союзники стремятся получить, Трамп заявил, что Европа готова предоставить войска в той или иной форме, а Соединенные Штаты не пойдут на это, хотя и могут оказать другую помощь. На вопрос, какие гарантии он может дать, что американские войска не будут находиться в Украине, он ответил: "Могу вас заверить. Вы знаете, я президент".