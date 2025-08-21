Израильские военные уже контролируют окраины города Газа, заявил представитель ЦАХАЛ. Он добавил, что атаки на ХАМАС станут еще более интенсивными. В Израиле призывают десятки тысяч резервистов, пишет DW .

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и уже установила контроль над его окраинами. Об этом вечером в среду, 20 августа, заявил на брифинге представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.

Он указал, что атаки на террористическую группировку ХАМАС в городе Газа, который является ее опорным пунктом, станут еще интенсивными. По словам Дефрина, ХАМАС теперь представляет собой не более чем "потрепанную" партизанскую группировку. При этом израильские военные работают над тем, чтобы мирные жители сектора Газа могли эвакуироваться из зоны боев, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, отметил представитель ЦАХАЛ.

Дефрин также подтвердил, что на этой неделе израильским резервистам будет разослано около 60 тысяч повесток на военную службу. До конца месяца планируется разослать еще 20 тысяч таких повесток. Однако резервисты должны будут приступить к службе в сентябре, а в наступлении на город Газа в ближайшие дни будут участвовать в основном действующие израильские военные.

Перспектива возможного перемирия

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят план по захвату города Газа.

Между тем продолжаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. 18 августа СМИ сообщили, что палестинское террористическое движение приняло предложение о перемирии на основе плана спецпосланника президента США Стива Уиткоффа - он предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 израильских заложников (из, по-видимому, 20 остающихся в живых).

Руководство Израиля пока не подтвердило официально, что согласно на это предложение. В преддверии одобрения Нетаньяху распорядился "сократить сроки взятия под контроль последних оплотов террористов и разгрома ХАМАСа".

Международное давление на Израиль

9 августа Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия осудили решение израильских властей о новом наступлении ЦАХАЛ на город Газа. В совместном заявлении пяти стран говорилось, что подобная операция "усугубит нынешнюю катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительный риск массового перемещения гражданского населения".

Берлин, Рим, Лондон, Канберра и Веллингтон призывали мировое сообщество "предпринять все попытки, чтобы наконец положить конец этому ужасному конфликту сейчас, посредством немедленного и постоянного прекращения огня, которое позволило бы осуществить предоставление масштабной, немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи, в то время как сектору Газа грозит самый страшный сценарий - голод".

Что касается удерживаемых террористами ХАМАС заложников, подписавшиеся потребовали их немедленного освобождения без предварительных условий, а также обеспечения гуманного обращения с ними.

Война Израиля против ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС совершила масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.