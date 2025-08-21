Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Армия Израиля начала наступление на город Газа 1 386

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
Deutsche Welle

Израильские военные уже контролируют окраины города Газа, заявил представитель ЦАХАЛ. Он добавил, что атаки на ХАМАС станут еще более интенсивными. В Израиле призывают десятки тысяч резервистов, пишет DW.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и уже установила контроль над его окраинами. Об этом вечером в среду, 20 августа, заявил на брифинге представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.

Он указал, что атаки на террористическую группировку ХАМАС в городе Газа, который является ее опорным пунктом, станут еще интенсивными. По словам Дефрина, ХАМАС теперь представляет собой не более чем "потрепанную" партизанскую группировку. При этом израильские военные работают над тем, чтобы мирные жители сектора Газа могли эвакуироваться из зоны боев, а также получить гуманитарную и медицинскую помощь, отметил представитель ЦАХАЛ.

Дефрин также подтвердил, что на этой неделе израильским резервистам будет разослано около 60 тысяч повесток на военную службу. До конца месяца планируется разослать еще 20 тысяч таких повесток. Однако резервисты должны будут приступить к службе в сентябре, а в наступлении на город Газа в ближайшие дни будут участвовать в основном действующие израильские военные.

Перспектива возможного перемирия

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац одобрят план по захвату города Газа.

Между тем продолжаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. 18 августа СМИ сообщили, что палестинское террористическое движение приняло предложение о перемирии на основе плана спецпосланника президента США Стива Уиткоффа - он предусматривает 60-дневное перемирие и освобождение 10 израильских заложников (из, по-видимому, 20 остающихся в живых).

Руководство Израиля пока не подтвердило официально, что согласно на это предложение. В преддверии одобрения Нетаньяху распорядился "сократить сроки взятия под контроль последних оплотов террористов и разгрома ХАМАСа".

Международное давление на Израиль

9 августа Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия осудили решение израильских властей о новом наступлении ЦАХАЛ на город Газа. В совместном заявлении пяти стран говорилось, что подобная операция "усугубит нынешнюю катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизни заложников и создаст дополнительный риск массового перемещения гражданского населения".

Берлин, Рим, Лондон, Канберра и Веллингтон призывали мировое сообщество "предпринять все попытки, чтобы наконец положить конец этому ужасному конфликту сейчас, посредством немедленного и постоянного прекращения огня, которое позволило бы осуществить предоставление масштабной, немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи, в то время как сектору Газа грозит самый страшный сценарий - голод".

Что касается удерживаемых террористами ХАМАС заложников, подписавшиеся потребовали их немедленного освобождения без предварительных условий, а также обеспечения гуманного обращения с ними.

Война Израиля против ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС совершила масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 60 тысяч палестинцев, еще свыше 145 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.

Читайте нас также:
#израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Да будет проклят Израиль во Веки Веков!

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 74
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 49
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 76
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео