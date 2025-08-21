Baltijas balss logotype
Новым послом США в ЕС стал бывший глава сети фастфуда 1 365

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
Deutsche Welle
Новым послом США в ЕС стал бывший глава сети фастфуда

Госсекретарь Марко Рубио привел к присяге Эндрю Паздера в качестве постоянного представителя США в Брюсселе. Ранее посол возглавлял сеть ресторанов быстрого питания, включая сеть популярных во всем мире бургерных.

Эндрю Паздер, бывший глава сети ресторанов быстрого питания и сторонник стратегии "Америка прежде всего" президента США Дональда Трампа, назначен новым послом Соединенных Штатов в Европейском Союзе. Вечером в среду, 20 августа (по местному времени), госсекретарь страны Марко Рубио привел 75-летнего Паздера к присяге в качестве постоянного представителя США в Брюсселе. Соответствующую фотографию с церемонии Белый дом опубликовал в соцсети X.

Госдеп описывает Паздера как "всемирно известного экономического лидера, политического комментатора, автора и юриста". Согласно данным из открытых источников, с 2000 по 2017 год новый посол США в ЕС возглавлял сеть ресторанов быстрого питания CKE Restaurants, которая управляет, в частности, сетью бургерных Hardee's в США и 40 других странах.

Новый посол США в ЕС - ярый сторонник Трапма

После ухода из ресторанного бизнеса Паздер в основном занимался писательской деятельностью, а также выступал с лекциями - сотрудничая, в частности, с аналитическим центром с правым уклоном Heritage Foundation. В рамках своего "Проекта-2025" центр разработал политическую программу Трампа, уточняет агентство AFP. Среди книг Паздера - "The Trump-Boom" о "процветающей экономике США и заговоре левых, направленном на ее остановку".

По заявлению Heritage Foundation, Эндрю Паздер будет "неуклонно продвигать политику, ставящую Америку на первое место" - в частности, будет выступать "против международной климатической политики". Кроме того, он будет "продвигать дискуссии о тарифах, которые не только укрепят экономику США, но и сыграют решающую роль в преодолении геополитических вызовов", включая продолжающуюся войну в Украине.

  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    ну и какая разница кем он был ??? у нас дирижер по образованию был министром финансов !!!!!

