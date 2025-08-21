Baltijas balss logotype
Украина согласна на фактическую передачу ряда территорий России 4 997

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
Deutsche Welle
Украина согласна на фактическую передачу ряда территорий России
ФОТО: dreamstime

Украина готова пойти на заморозку военных действий по нынешней линии соприкосновения войск и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил газете La Repubblica советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта", - заявил в интервью итальянской газете La Repubblica советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в четверг, 21 августа.

Подоляк уточнил, что территории Украины, которые сегодня оккупированы Россией "де-факто" таковыми и останутся, и только на таких условиях Киев готов пойти на заморозку. "А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими", - добавил он, подчеркнув, что "де-юре никто не признает эти территории Россией".

Гарантии безопасности Украины должны включать помощь в усилении ВСУ

Советник главы офиса Зеленского видит последующими шагами в урегулировании военного конфликта значительное укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наращивание военного производства в стране, "в том числе за счет совместных предприятий иностранных государств и Украины, в том числе благодаря увеличению военного бюджета Европы". Кроме того, необходимо "определить, прибудут ли иностранные контингенты", отметил Михаил Подоляк.

Еще одним важным аспектом гарантий безопасности со стороны Запада политик считает участие США в процессе мирного урегулировании - в первую очередь, обеспечение противовоздушной обороны Украины. "И Великобритания, и Франция заявили: мы будем готовы отправить контингенты, если американцы обеспечат прикрытие с воздуха", - напомнил Подоляк.

Наиболее важным элементом гарантий Украине советник считает размещение на территории страны ракет с дальностью до 2000 км, способных достичь европейской части РФ. "России нужно знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности, но и средней и средне-большой дальности", - пояснил Подоляк.

Зеленский: Линия соприкосновения - лучшая линия для переговоров

Стартом для переговоров с Россией должно быть прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения, заявлял и сам президент Украины во время совместной пресс-конференции с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 17 августа в Брюсселе. "Нам нужны настоящие переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия соприкосновения - лучшая линия для переговоров, и европейцы это поддерживают", - заявил Владимир Зеленский.

Украинская сторона не рассматривает возможность уступить территории России, о чем, по сообщениям СМИ, якобы говорили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время встречи на Аляске. "Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области. Путин не может захватить ее уже 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территорий или обмен землями", - подчеркнул украинский президент.

При этом он отметил, что на сегодняшний день Россия "не подает никаких признаков того, что трехсторонние переговоры" между Киевом, Москвой и Вашингтоном состоятся. Он подчеркнул, что в случае отказа РФ от участия в трехсторонней встрече на уровне президентов, в отношении нее "должны быть введены новые санкции".

#война рф и украины #мирные переговоры
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го августа

    Украина готова пойти на заморозку военных действий -- Что это значит готова, однако Россия молча продолжает своё движение на Запад.

    0
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    22-го августа

    «Говяжья голова Мишка Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, но де-юре украинскими.

    “В дальнейшем планируется вернуть их экономическими, дипломатическими и другими средствами”, — уточнила голова.

    Одолжение делают. Согласны оставить все как есть. Там, где я вырос, в таких случаях принято спрашивать — а то что? А что если мы на это не пойдем? Заберете Донбасс и Луганщину силой? Ну-ну. Ты же обещал выпить кофе на набережной Ялты еще в апреле 2023-го, чучело. Согласны они…»

    4
    1
  • AE
    Al Ekses
    21-го августа

    Вспоминается фильм с Мелом Гибсоном «Расплата», где ГГ нужно одно, а все неприятели ему предлагают то то, то это, в силу своей испорченности и «видения прекрасного». Так и тут: только ленивый из стран Армии Света не предлагает территории несчастной Украины, но Россия упорно молчит, один раз обозначив то, что ей нужно, а именно денацификацию и демилитаризацию.

    19
    6
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Куда России торопится? Каждый день линия соприкосновения идет и идет на запад. Санкции не работают, Трамп- друган, а эти барбосы могут мечтать о чем только. Когда будут готовы со всем списком, будут переговоры, а это демилитаризация, денацисификация, освобождение всех территорий России. Еще две недели назад не собирались говорить о территориях, теперь головы. Надо подождать, может и война побыстрей пойдет.

    46
    12
Читать все комментарии

