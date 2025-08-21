В каких странах может состояться встреча Зеленского и Путина?

Следующим шагом дипломатического процесса, направленного на прекращение войны России против Украины, должна стать личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Но какая страна может стать хозяином такого саммита?

Президент Украины добивался прямых переговоров с российским коллегой практически с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кремль всегда отказывался.

С тех пор, как Дональд Трамп начал давление на Москву, возможность встречи оказалась близка как никогда. Вопрос теперь не только в том, когда, но и где?

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина за похищение украинских детей ограничивает выбор места встречи. Российский президент рискует быть арестованным в любой из 125 стран-подписантов учреждающего МУС Римского статута, если ступит на их территорию.

Правда, некоторые из государств готовы сделать исключение и пообещали не арестовывать Путина, если он приедет на встречу, которая может положить конец войне против Украины.

Швейцария - один из возможных вариантов. Министр иностранных дел этой страны заявил, что будет готова принять Путина для любых возможных мирных переговоров, несмотря на выданный МУС ордер на арест.

Несмотря на нейтральный статус, Швейцария подписала Римский статут, на основании которого был создан МУС, но Иньяцио Кассис заявил, что если Путин приедет с мирными целями, то страна может его принять.

"Это связано с нашей дипломатической ролью, с международной Женевой как (европейской) штаб-квартирой Организации Объединенных Наций", - уточнил он.

По сообщениям, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею Женевы как потенциального места проведения переговоров после встречи в Белом доме между европейскими лидерами и президентом США в понедельник.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил свою страну, также подписавшую Римский статут, в качестве потенциального места проведения переговоров. Он заявил, что Вена поддерживает любую инициативу, ведущую к справедливому и прочному миру, защищающему интересы безопасности Украины и Европы.

"Как гордый хозяин ОБСЕ и многих других международных организаций мы готовы предложить наши услуги", - написал он в X.

Не исключено, что одна из стран Ближнего Востока может стать надежным компромиссным вариантом. Напомним, что в марте Саудовская Аравия принимала делегацию США для переговоров сначала с украинскими, а затем с российскими официальными лицами.

Катар, по словам корреспондента Euronews в Дохе Ааделя Халлема, тоже нельзя исключать. Эта относительно небольшая страна Персидского залива неоднокартно выступала посредником. Так в этот четверг Россия при посредничестве Катара передала Украине троих детей для воссоединения с семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве, передали российские СМИ.

Как и Катар, Объединенные Арабские Эмираты сознательно формируют свою роль дипломатического посредника, говорит корреспондент Euronews в Дубае Тоби Грегори, добавляя, что эта стратегия напрямую распространяется на войну России в Украине.

В начале этого года эмиратские чиновники помогли организовать обмен, в результате которого домой вернулись украинские военнопленные, а также дети, вывезенные в Россию.

Единственная встреча Зеленского и Путина

С тех пор как Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, его прямые контакты с Путиным были ограничены, поскольку Россия уже оккупировала украинскую территорию на востоке страны и в Крыму.

Президенты провели только два телефонных разговора и одну личную встречу - в 2019 году.

Первый и единственный раз Зеленский и Путин встретились в Париже, во время саммита "Нормандского формата", в присутствии лидеров Германии и Франции.

За закрытыми дверями они, как сообщается, обсудили вопросы, которые остаются актуальными и сейчас, хотя их масштаб увеличился: обмен пленными и прекращение огня на востоке Украины.

Весной 2021 года, когда Россия начала накапливать войска у границ Украины в преддверии полномасштабного вторжения, Зеленский предложил Путину встретиться с ним "где-нибудь на Донбассе", восточном регионе Украины, который Россия пытается полностью оккупировать и аннексировать уже более десяти лет.

Путин отказался, отрицая причастность России к конфликту, и вместо этого пригласил Зеленского в Москву. Встреча так и не состоялась.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, Зеленский снова призвал к переговорам. Путин в ответ cнова отверг любой диалог на президентском уровне, отправив делегацию низкого уровня на первую попытку переговоров вблизи белорусской границы.

Позже, после разоблачения массовых зверств российских войск в Буче и других населённых пунктах вокруг столицы Украины, где, по данным правительства, погибли 458 мирных жителей, Киев ужесточил позицию в том, что касается общения с Кремлём.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом президент Украины вновь стал настаивать на прямых переговорах с Москвой, теперь уже при поддержке администрации США.

В мае Зеленский сделал неожиданное заявление о том, что готов встретиться с Путиным в Турции. Президент Украины даже отправился в Турцию, но Путин не появился, а вместо этого снова прислал делегацию низкого уровня.

Активно пытаясь выступить посредником между Киевом и Москвой, Дональд Трамп настаивает на том, что встреча Зеленского и Путина должна состояться.

Но формат её остается неясным. Одна из возможностей заключается в том, что сначала встреча будет двусторонней, между Зеленским и Путиным, а после к двум лидерам присоединится Дональд Трамп.

Такой формат может позволить Трампу сохранить позицию миротворца в случае, если встреча не принесет ощутимых результатов.

По данным американских СМИ, Трамп намерен оставить Россию и Украину организовывать встречу между их лидерами, не играя пока непосредственной роли, по словам чиновников администрации, знакомых с ситуацией, делая шаг назад от переговоров о прекращении российского вторжения на Украину.

Однако Трамп, как сообщается, сказал советникам, что он действительно намерен провести трёхстороннюю встречу с двумя лидерами, но только после того, как они встретятся друг с другом.