В совет «airBaltic» назначены Амтмане и представитель «Lufthansa» Фейерзенгер

В совет латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в качестве временного члена назначена заместитель председателя совета АО "APF Holdings" Рута Амтмане, а членом совета, который будет представлять немецкую национальную авиакомпанию "Lufthansa", на три года назначен Александр Фейерзенгер, сообщили в Министерстве сообщения.

Срок полномочий совета начнется в день, когда в Регистре предприятий будет зафиксировано увеличение основного капитала "airBaltic".

В министерстве сообщили, что процесс привлечения стратегического инвестора авиакомпании завершился в понедельник, 20 августа, стороны подписали соглашение о внесении изменений в первоначальный инвестиционный договор, чтобы обеспечить завершение инвестиции.

В ведомстве отметили, что Амтмане имеет более чем 20-летний управленческий опыт на юридических должностях и в сфере соответствия и корпоративного управления в отрасли банковских и финансовых услуг. Сейчас она является заместителем председателя совета "APF Holdings", а до этого была членом правления "Industra Bank", а также занимала различные руководящие должности в АО "Reverta", ООО "DNB Līzings" и "DNB banka".

Фейерзенгер обладает более чем 20-летним опытом управления в авиационной отрасли, в частности, в управлении флотом, обслуживании летательных аппаратов и развитии продуктов. Сейчас он занимает пост старшего вице-президента по управлению флотом "Lufthansa Group", а также является членом правления компаний "Ameco Beijing" и "German Operating Aircraft Leasing". Ранее Фейерзенгер занимал руководящие посты и в "Lufthansa Technik".

Работу в совете "airBaltic" продолжают его председатель Андрей Мартынов, а также члены совета Юргис Седлениекс и Ларс Тусен.

Как сообщалось, в 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В настоящее время 97,97% акций "airBaltic" принадлежат государству, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1".

30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании "Lufthansa" приобрести 10% акций "airBaltic".

После IPO размер участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что "Lufthansa Group" после потенциального IPO будет владеть не менее 5% капитала "airBaltic".

Кроме того, 30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

Во вторник, 19 августа, правительство решило, что Латвия, как и немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa", внесет сопутствующий вклад в размере 14 миллионов евро в "airBaltic" перед потенциальным первоначальным публичным размещением акций (IPO).