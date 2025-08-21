Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В совет «airBaltic» назначены Амтмане и представитель «Lufthansa» Фейерзенгер 1 365

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
LETA
В совет «airBaltic» назначены Амтмане и представитель «Lufthansa» Фейерзенгер

В совет латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" в качестве временного члена назначена заместитель председателя совета АО "APF Holdings" Рута Амтмане, а членом совета, который будет представлять немецкую национальную авиакомпанию "Lufthansa", на три года назначен Александр Фейерзенгер, сообщили в Министерстве сообщения.

Срок полномочий совета начнется в день, когда в Регистре предприятий будет зафиксировано увеличение основного капитала "airBaltic".

В министерстве сообщили, что процесс привлечения стратегического инвестора авиакомпании завершился в понедельник, 20 августа, стороны подписали соглашение о внесении изменений в первоначальный инвестиционный договор, чтобы обеспечить завершение инвестиции.

В ведомстве отметили, что Амтмане имеет более чем 20-летний управленческий опыт на юридических должностях и в сфере соответствия и корпоративного управления в отрасли банковских и финансовых услуг. Сейчас она является заместителем председателя совета "APF Holdings", а до этого была членом правления "Industra Bank", а также занимала различные руководящие должности в АО "Reverta", ООО "DNB Līzings" и "DNB banka".

Фейерзенгер обладает более чем 20-летним опытом управления в авиационной отрасли, в частности, в управлении флотом, обслуживании летательных аппаратов и развитии продуктов. Сейчас он занимает пост старшего вице-президента по управлению флотом "Lufthansa Group", а также является членом правления компаний "Ameco Beijing" и "German Operating Aircraft Leasing". Ранее Фейерзенгер занимал руководящие посты и в "Lufthansa Technik".

Работу в совете "airBaltic" продолжают его председатель Андрей Мартынов, а также члены совета Юргис Седлениекс и Ларс Тусен.

Как сообщалось, в 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.

В настоящее время 97,97% акций "airBaltic" принадлежат государству, а 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1".

30 июня этого года Федеральное управление по картелям Германии разрешило авиакомпании "Lufthansa" приобрести 10% акций "airBaltic".

После IPO размер участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что "Lufthansa Group" после потенциального IPO будет владеть не менее 5% капитала "airBaltic".

Кроме того, 30 августа 2024 года правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию.

Во вторник, 19 августа, правительство решило, что Латвия, как и немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa", внесет сопутствующий вклад в размере 14 миллионов евро в "airBaltic" перед потенциальным первоначальным публичным размещением акций (IPO).

Читайте нас также:
#кадры #airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    22-го августа

    Где деньги-там ищи латыша с интересной латышской фамилией или облатышенного ,,русского,,-Юдинс,Книгинс .Амтмане-это ж древнейшая фамилия истинного латыша😂😂😂

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 299
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 75
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 51
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 77
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 299

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео