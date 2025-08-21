Взрыв «Северных потоков»: задержан подозреваемый украинец

Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Он предстанет перед немецким судом.

В Италии задержан гражданин Украины Сергей К., подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом в четверг, 21 августа, сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Украинец предстанет перед немецким судом

Задержание проведено в итальянской провинции Римини. Мужчина подозревается в "совершении в составе группы взрыва с использованием взрывчатых веществ", "антиконституционной диверсии", а также "разрушении сооружений", следует из сообщения Генпрокуратуры ФРГ.

По данным германских властей, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Судя по предварительным данным, обвиняемый координировал эту операцию. Для перевозки взрывчатки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую в море из порта Ростока, полагают следователи.

Ранее эту яхту взяли в аренду у некоего немецкого предприятия, используя посредников и поддельные документы, следует из сообщения. Взрывчатка сдетонировала 26 сентября 2022 года, серьезно повредив три нитки газопровода.

Обвиняемый будет доставлен из Италии в Германию, где предстанет перед следственным судьей Федеральной судебной палаты Германии (BGH).

Сомнения в причастности яхты Andromeda к взрывам "Северных потоков"

В марте 2023 года информацию о том, что яхта типа Bavaria Cruiser 50 под названием Andromeda, взятая в аренду на немецком острове Рюген, могла быть причастна к диверсии на "Северных потоках", опубликовал немецкий еженедельник Der Spiegel. Ранее медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщили, что у двух членов предполагаемой диверсионной группы, состоявшей из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, были украинские паспорта.

Между тем некоторые немецкие СМИ, в частности таблоид Bild, высказывали сомнения в том, что трубы "Северных потоков" было можно подорвать, используя парусную яхту. 15-метровая Andromeda, о которой писали в этой связи, слишком мала и не оснащена оборудованием, необходимым для такой операции, указывали журналисты со ссылкой на экспертов.

Первая проблема, о которой журналисты упоминали в этой связи, - объем взрывчатых веществ. "Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты Andromeda нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем", - подчеркивалось в публикации.

Вторая проблема была связана с логистикой. Мнимой украинской "диверсионной команде" вряд ли удалось бы переправить через Польшу и Германию столько взрывчатки из армейских резервов, не будучи замеченной спецслужбами или полицией, подчеркивают журналисты.

Еще одна нестыковка, по мнению авторов, - отсутствие на яхте специального водолазного оборудования, позволяющего заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела. После инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.