Зеленский назвал страны, где готов встретиться с Путиным 3 597

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
Deutsche Welle
Зеленский назвал страны, где готов встретиться с Путиным
ФОТО: пресс-фото

Владимир Зеленский за проведение саммита с Владимиром Путиным в "нейтральной Европе" или Турции. Президент Украины констатировал, что "встречи в Москве быть не может", и выступил против Будапешта как площадки, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский согласен на проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании в Украине на территории Австрии, Швейцарии или Турции, но не в Венгрии или России. Такое заявление украинский лидер сделал в среду, 20 августа, на встрече с журналистами в Киеве, передает корреспондентка DW.

Зеленский о месте встречи с Путиным

"Мы считаем, что справедливо, это отмечали и европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине - и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся. Турция? Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против", - подчеркнул Зеленский, отметив, что "встречи в Москве не может быть".

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единство всех стран Европы о поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика (премьер-министра Венгрии Виктора. - Ред.) Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины", - добавил президент, напомнив, что Венгрия выступает и против вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский о сроках встречи с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп называл 22 августа вероятной датой своей встречи с Путиным и Зеленским. После переговоров в Вашингтоне 18 августа хозяин Белого дома и лидеры Европы заявили о подготовке встречи президентов РФ и Украины, не сообщив, однако, ее конкретную дату. Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) тогда указал, что она должна состояться в ближайшие две недели. На сегодняшний день Москва не подтвердила напрямую готовность к саммиту и не назвала каких-либо сроков.

"Сейчас должен быть шаг от российской стороны", - сказал об этом Зеленский 20 августа в Киеве.

По его словам, власти Украины "хотят получить понимание архитектуры гарантий безопасности в течение 7-10 дней". "И с пониманием получить встречу в трехстороннем формате. Такова была моя логика. Президент Трамп предложил несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю", - продолжил президент Украины.

"Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если русские не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если русские не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию США на это", - подчеркнул Зеленский.

Оставить комментарий

(3)
  • Ч
    Чангл
    21-го августа

    Д.Б. Турция сколько лет просит членство в ЕС? И этот додик хочет что-то подписать

    4
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го августа

    Заранее продуманный спектакль сионистами продолжается.

    5
    3
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    чего он там иполняет - куда папочка Трамп скажет , туда и побежит на полусогнутых !!!!

    23
    2
Читать все комментарии

