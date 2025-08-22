Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза

По итогам второго квартала 2025 года темпы падения экономики Германии, считающейся крупнейшей в еврозоне, оказались стремительнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Изначально предполагалось, что ВВП ФРГ за отчетный период с учетом сезонных корректировок упадет на 0,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Однако, согласно уточненной оценке немецкого ведомства, спад составил 0,3 процента. Таким образом, темпы падения крупнейшей экономики Европы оказались втрое сильнее первоначального прогноза.

В январе-марте ВВП Германии увеличился на 0,3 процента. В итоге динамика второго квартала полностью нивелировала прирост за первые три месяца 2025 года. В годовом выражении немецкий валовый продукт с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2 процента вместо ожидавшихся 0,4. Без учета сезонных колебаний немецкая экономика сократилась на те же 0,2 процента после нулевой динамики в первом квартале.

Ранее аналитики Института германской экономики (IW) подсчитали, что суммарные потери немецкой экономики из-за последствий пандемии коронавируса, конфликта на Украине и геополитической нестабильности за последние пять лет составили 735 миллиардов евро. На ситуацию, в частности, повлияло резкое сокращение поставок российского газа, рост цен на энергоресурсы, высокая инфляция и ослабление экспортного потенциала ведущей экономики Евросоюза (ЕС), пояснили эксперты. Последняя проблема усугубилась из-за импортных пошлин США. Таможенные тарифы затронули в том числе продукцию немецкого автопрома, для которого американский рынок сбыта считался одним из ключевых.

Промышленный спад, который сейчас переживает страна, согласно оценке главы экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера, оказался самым затяжным со времен Второй мировой войны. По итогам 2025 года, согласно оценке экспертов, рост ВВП ФРГ останется околонулевым и составит 0,2 процента. Рассчитывать на более внушительную динамику можно будет не раньше 2026-го, сходятся во мнении аналитики.