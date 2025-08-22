Baltijas balss logotype
Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза

В мире
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Крупнейшая экономика Европы упала сильнее прогноза
ФОТО: Global Look Press

Destatis: ВВП Германии снизился на 0,3 процента в апреле-июне.

По итогам второго квартала 2025 года темпы падения экономики Германии, считающейся крупнейшей в еврозоне, оказались стремительнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Изначально предполагалось, что ВВП ФРГ за отчетный период с учетом сезонных корректировок упадет на 0,1 процента в сравнении с предыдущим кварталом. Однако, согласно уточненной оценке немецкого ведомства, спад составил 0,3 процента. Таким образом, темпы падения крупнейшей экономики Европы оказались втрое сильнее первоначального прогноза.

В январе-марте ВВП Германии увеличился на 0,3 процента. В итоге динамика второго квартала полностью нивелировала прирост за первые три месяца 2025 года. В годовом выражении немецкий валовый продукт с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,2 процента вместо ожидавшихся 0,4. Без учета сезонных колебаний немецкая экономика сократилась на те же 0,2 процента после нулевой динамики в первом квартале.

Ранее аналитики Института германской экономики (IW) подсчитали, что суммарные потери немецкой экономики из-за последствий пандемии коронавируса, конфликта на Украине и геополитической нестабильности за последние пять лет составили 735 миллиардов евро. На ситуацию, в частности, повлияло резкое сокращение поставок российского газа, рост цен на энергоресурсы, высокая инфляция и ослабление экспортного потенциала ведущей экономики Евросоюза (ЕС), пояснили эксперты. Последняя проблема усугубилась из-за импортных пошлин США. Таможенные тарифы затронули в том числе продукцию немецкого автопрома, для которого американский рынок сбыта считался одним из ключевых.

Промышленный спад, который сейчас переживает страна, согласно оценке главы экономического отдела исследовательского подразделения Deutsche Bank Робина Винклера, оказался самым затяжным со времен Второй мировой войны. По итогам 2025 года, согласно оценке экспертов, рост ВВП ФРГ останется околонулевым и составит 0,2 процента. Рассчитывать на более внушительную динамику можно будет не раньше 2026-го, сходятся во мнении аналитики.

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    22-го августа

    «рост цен на энергоресурсы». Вы, г-да (Как вас там по-немецки лучше — герры? Не в обиду, вы сами себя так назвалиу), Так вот. Вы сами себе устроили рост цен. Рядом, как говорится, «за углом» расположена Белоруссия (Беларусь, если хотите), которая своей «атомной» электроэнергией может обеспечить всю Германию, плюс соседей. Цену белорусского киловатт-часа знаете? Он равен 0.03 €. Ну вот, теперь знаете. Так получайте же! Единственное условие Беларуси — чтобы не было поставок оружия и боеприпасов нацистской власти Киева. Даже если поставки продолжаются, но вы пообещаете их прекратить, Белоруссия вам поверит, заключит соответствующие контракты и, фигурально говоря, зальёт вас почти бесплатными энергоресурсами.

    20
    1
  • Ч
    Чангл
    Процион
    22-го августа

    Нам не нужны бесплатные ресурсы нам нужна кровь и кастрюли 🤣🤣🤭

    7
    0

