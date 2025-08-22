Москва "пытается соскочить с необходимости провести встречу" глав России и Украины, заявил в своем видеообращении в четверг, 21 августа, глава украинского государства Владимир Зеленский. По его словам, российские вооруженные силы нанесли "целенаправленный удар именно по американской собственности" в Украине в тот момент, когда мир ожидает от россиян "ответа по переговорам об окончании войны".

"Есть два формата, в которых реально достичь прогресса. Это форматы на уровне лидеров. Двусторонний формат - Украина и Россия. И трехсторонний - Украина, Соединенные Штаты, Россия. Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом во время звонка президента Трампа. <...> Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну", - продолжил Зеленский.

Он также упомянул падение беспилотника на территории Польши в ночь на 20 августа и напомнил, как ранее с "неприятными инцидентами с дронами" сталкивалась Литва. В связи с этим он выразил надежду на "принципиальную" реакцию партнеров Киева. "Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Соединенных Штатов Америки абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать", - заявил президент Украины.

Кая Каллас: Путин не заинтересован в переговорах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в подкасте ZDF Heute Journal также поделилась мнением, что президент России Владимир Путин "не заинтересован в переговорах", а лишь пытается выиграть время.

По ее словам, США, Европа и Украина хотят мира. "Но мы видим, что российская сторона только играет в игры и создает препятствия", - добавила она.