РФ уклоняется от переговоров о прекращении войны - Зеленский

В мире
Дата публикации: 22.08.2025
Deutsche Welle
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: пресс-фото

Владимир Зеленский в своем обращении обвинил Кремль в попытке "соскочить с необходимости проводить встречу" на уровне глав государств и нежелании заканчивать войну, пишет DW.

Москва "пытается соскочить с необходимости провести встречу" глав России и Украины, заявил в своем видеообращении в четверг, 21 августа, глава украинского государства Владимир Зеленский. По его словам, российские вооруженные силы нанесли "целенаправленный удар именно по американской собственности" в Украине в тот момент, когда мир ожидает от россиян "ответа по переговорам об окончании войны".

"Есть два формата, в которых реально достичь прогресса. Это форматы на уровне лидеров. Двусторонний формат - Украина и Россия. И трехсторонний - Украина, Соединенные Штаты, Россия. Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом во время звонка президента Трампа. <...> Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну", - продолжил Зеленский.

Он также упомянул падение беспилотника на территории Польши в ночь на 20 августа и напомнил, как ранее с "неприятными инцидентами с дронами" сталкивалась Литва. В связи с этим он выразил надежду на "принципиальную" реакцию партнеров Киева. "Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Соединенных Штатов Америки абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать", - заявил президент Украины.

Кая Каллас: Путин не заинтересован в переговорах

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в подкасте ZDF Heute Journal также поделилась мнением, что президент России Владимир Путин "не заинтересован в переговорах", а лишь пытается выиграть время.

По ее словам, США, Европа и Украина хотят мира. "Но мы видим, что российская сторона только играет в игры и создает препятствия", - добавила она.

(3)
  • П
    Процион
    22-го августа

    Итак, с чем нас ознакомили? Со словами Зеленского, на уровне лозунгов и бездоказательных обвинений России. С мнением эстонки Каллас, тоже без конкретизации. С очередным глобальным высказыванием Трампа, об «вообще». С чем нас НЕ ознакомили? С позицией России — от лица Путина, Лаврова, Пескова, Захаровой — на выбор. И нет у нас легальной возможности с нею (позицией) ознакомиться: NEPLP заблокировал все источники информации (доступ к которой гарантирует Сатверсме — Конституция ЛР). Что в итоге? Деформированная подача сведений, которая создаёт искажённое представление о происходящем в мире.

    14
    0
  • Е
    Ехидный
    22-го августа

    Шерочка с Машерочкой - Зеля и Каллас !!!! их заявления студенты мединститутов должны на лекциях по психиатрии изучать !!!

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го августа

    Зеленский подсказал Латвии, как добиться 100-процентной безопасности без увеличения расходов. :) Надо продать всю страну американцам - и больше не бояться, что кто-то посягнет на американскую собственность!

    17
    0
