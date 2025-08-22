«Встреча Зеленского и Путина маловероятна». Латвийский эксперт оценил возможные переговоры

Пока еще неизвестно, когда могут пройти первые переговоры президентов Украины и России, и состоятся ли они вообще. Второй вариант — то есть, что рандеву не случится, - более реальным считает лектор Рижского университета им. Страдыня, директор группы управления «PowerHouse Latvia" Мартиньш Варгулис. В интервью Латвийскому радио эксперт высказал мнение, что встречи скорее всего не будет, о чем свидетельствуют и продолжающиеся атаки России на Украину.

«Если бы у тебя была мысль как-то нормализовать ситуацию или создать ощущение готовности к переговорам, то ты бы сигнализировал по-другому. То есть он чувствует, что в какой-то степени имеет преимущество на поле боя. Да, недавно было несколько исследований о том, что Россия за 1001 день войны практически ничего не получила, но Владимир Путин и российское общество так это не воспринимают", - отметил Мартиньш Варгулис. По мнению эксперта, на пользу Путина пошла и его встреча с Трампом на Аляске.

«Мы продолжаем войну, мы за столом переговоров, мы направляемся в США, с нами говорят, с нами считаются», - пытается представить позицию Москвы латвийский эксперт и добавляет: »И в этих обстоятельствах ты вовсе не видишь необходимости встречаться с Зеленским, которого ты к тому и не признаешь».