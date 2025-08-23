Baltijas balss logotype
Зеленский подсчитал: России надо еще 4 года для захвата Донбасса

В мире
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Кремль наносит по Незалежной серьезные удары.

Кремль наносит по Незалежной серьезные удары.

Для Киева это все равно, что США - отдать Техас.

Президент Зеленский заявил, что Россия не только не сможет захватить Сумщину, но и удержать те участки в приграничье, где россияне сейчас есть.

"В сегодняшних реалиях это вопрос времени: несколько месяцев - и их не будет на Сумщине", - заверил он.

Также Зеленский утверждает, что россияне не смогут захватить и Харьковскую область:

"Я так же считаю, что в перспективе - не хочется военной перспективы, - но они не получат Харьковщину".

Президент считает, что даже странно говорить, что россияне готовы отдать Кинбурнскую косу на Николаевщине, которая им нужна только для того, чтобы блокировать море.

Украина юридически не признает оккупацию украинских территорий Россией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"Что касаются всех наших временно оккупированных территорий, то я еще раз подчеркну: юридически мы не признаем оккупацию. Моя позиция такова", - подчеркнул он.

По его словам, когда речь идет о "красных линиях" для Украины, то необходимо понимать, на что на самом деле способна Россия. Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил ему, что с начала полномасштабной войны РФ оккупировала не 69% Донецкой области, а ее треть, еще около одной третьей области и Крым был захвачен до 2022 года.

"Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, - это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", - сказал Зеленский.

The Wall Street Journal ранее сообщала, якобы президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом допустил возможность обмена территориями.

Европейские лидеры попытались описать значение территориальных потерь для Украины словами, понятными Трампу. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил требование России о передаче ей всего Донбасса с требованием к США сдать родной штат Трампа - Флориду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его позиция относительно сдачи Донбасса не изменилась и она основывается на Конституции Украины. Он отметил, что любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения и воли народа, а также Конституции Украины.

#мирные переговоры
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    теперь он еще и великий стратег и полководец - Сашка Македонский отдыхает !!!просто удивляюсь как каждый раз после дорожки его по разному накрывает !!!

    6
    1

