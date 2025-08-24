Неожиданно: Лавров встретился с главой МИД Азербайджана. Что в результате?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили двустороннюю и региональную повестку. Подробности телефонного разговора приводятся в пресс-релизе на сайте МИД Азербайджана.

В ходе беседы политики обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по итогам прошедшего заседания Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Известно, что заседание проходило 22 августа в Астрахани.

Ранее Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве.

Ранее глава Азербайджана Алиев объявил о готовности Азербайджана к войне, а в стране снесли десятки советских памятников.

Также ранее армия Азербайджана приняла участие в военных учениях НАТО в Грузии. В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.