Неожиданно: Лавров встретился с главой МИД Азербайджана. Что в результате? 1 828

В мире
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Неожиданно: Лавров встретился с главой МИД Азербайджана. Что в результате?
ФОТО: Global Look Press

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым двустороннюю повестку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили двустороннюю и региональную повестку. Подробности телефонного разговора приводятся в пресс-релизе на сайте МИД Азербайджана.

В ходе беседы политики обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по итогам прошедшего заседания Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Известно, что заседание проходило 22 августа в Астрахани.

Ранее Россия и Азербайджан впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве.

Ранее глава Азербайджана Алиев объявил о готовности Азербайджана к войне, а в стране снесли десятки советских памятников.

Также ранее армия Азербайджана приняла участие в военных учениях НАТО в Грузии. В учениях приняли участие военные из США, Турции, Грузии, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

#азербайджан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • R
    Rauf
    24-го августа

    Почему опять вводите людей в заблуждение? Алиев никогда не говорил о войне с Россией. И какие это, интересно знать, памятники снесли в Азербайджане, оставшиеся со времён советского союза? Когда же в конце концов вы перестанете врать?

    5
    0

Видео