В России страдает тяжело больной, 85-летний отец главкома ВСУ Сырского 1 799

В мире
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Несчастный старик сделался камнем преткновения соперничающих держав.

Несчастный старик сделался камнем преткновения соперничающих держав.

Письмо в защиту папы было передано через закрытые каналы.

Телеведущая ТВЦ Анна Прохорова утверждает, что главком ВСУ Александр Сырский написал письмо главе Минздрава РФ Мурашко с «личной просьбой спасти отца», который проживает в России и в возрасте 86 лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным Прохоровой, у 86-летнего Станислава Сырского «заболевание головного мозга, обострившееся после коронавируса», и прогнозы выздоровления были «плохие».

Прохорова утверждает, что «очень личное» письмо, написанное от руки главкомом ВСУ Сырским, передали через закрытые дипломатические каналы министру здравоохранения РФ.

После чего российские врачи «вытащили деда», подключив лучших специалистов-нейрохирургов и вирусологов, а Сырский оплатил все их услуги. В ближайшие дни отец главкома ВСУ вернется домой, во Владимир.

«Причем на мой вопрос - общался ли как-то Сырский с отцом или мамой, бывшей всё время при отце, мне сказали, что нет. Либо не знают, поговорить без свидетелей по телефону не так-то сложно, либо разногласия слишком велики, чтобы решиться на личную беседу. Но как сын Сырский сделал всё, что мог. Удивил», — резюмировала Прохорова в своем телеграм-канале.

Родители Сырского живут во Владимирской области России, пишет телеграм-канал "База". Его отец — ветеран вооружённых сил СССР и РФ. По данным российских СМИ, отец главкома ВСУ поддерживает политику России и Владимира Путина, и не поддерживает отношения с сыном с начала боевых действий.

#сырский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    24-го августа

    Опять Путин был прав- это гражданская война, которую разожгли Европа и США, и не хрен туда лезть, сами разберутся.

    12
    1

