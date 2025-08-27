Baltijas balss logotype
Израиль требует отозвать доклад ООН о голоде в секторе Газа 1 466

В мире
Дата публикации: 27.08.2025
Deutsche Welle
Израиль требует отозвать доклад ООН о голоде в секторе Газа

Израиль настаивает на том, что доклад группы экспертов ООН о голоде в секторе Газа сфабрикован. МИД страны обвинил его авторов в работе на террористическую организацию.

Израиль потребовал от ООН немедленно отозвать доклад экспертной группы FRC (Famine Review Committee - Комитет по оценке голода), в котором говорилось о полномасштабном голоде в отдельных районах сектора Газа, и опубликовать об этом информацию. Генеральный директор МИД Израиля Эден Бар-Таль заявил в среду, 27 августа, на пресс-конференции, что составлявшее доклад ведомство ООН "политизировано" и работает в интересах жестокой террористической организации.

Если всемирная организация не выполнит эти требования, то Израиль опубликует доказательства недобросовестных действий при написании "сфабрикованного" доклада, пообещал Бар-Таль.

В опубликованном 22 августа докладе группы FRC в рамках глобальной инициативы Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) указывалось, что в провинции Газа на севере сектора речь идет о пятой, катастрофической, степени голода, а в ближайшие недели эта ситуация может распространиться на провинции Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

Сразу после публикации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал данные FRC "откровенной ложью", а МИД страны обвинил ООН в том, что IPC основана на "лжи ХАМАС", отфильтрованной "организациями, преследующими свои собственные интересы".

Согласно критериям IPC, голодом считается ситуация, когда ежедневно от недоедания или вызванных им болезней умирают по меньшей мере два человека из 10 тысяч, а также если по меньшей мере 30 процентов всех детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания и если одна пятая всех домохозяйств испытывает острую нехватку продовольствия.

Израиль: Война закончится, когда ХАМАС лишится власти

Между тем замдиректора программы ООН по окружающей среде Джойс Мсуя 27 августа вновь обвинила Израиль в том, что ситуация с голодом в секторе Газа стала результатом конфликта и изгнания людей из их домов, продолжающихся 22 месяца препятствий в предоставлении гуманитарной помощи и разрушенного производства продуктов питания. По ее словам, если сейчас не принять никаких мер, это приведет к "необратимым последствиям".

Постпред Израиля при ООН Дани Данон категорически отверг обвинения в совершении его страной военных преступлений, заявив, что их совершили боевики ХАМАС 7 октября 2023 года, напав на Израиль, и война закончится, "когда заложники вернутся домой и ХАМАС лишится власти".

#израиль #оон #голод #сектор газа
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Громче всех -Держи вора!,кричит сам вор. Кругом у Израиля террористы,даже в ООН,враги и сволочи. Один он белый и пушистый,а 50 тыс.мирных палестинцев никто не убивал.Это сам Хамас. Что то напоминает Украину,где Донецкие сами себя обстреливали по словам властей недоеврея Зеленского

    1
    1

