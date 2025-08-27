Нефтяные доходы России упали на 30% из-за санкций ЕС - Каллас

Европейские санкции оказывают эффект на экономику России, в том числе на экспорт нефти, но их действие было бы ощутимее, если бы шаги Евросоюза поддерживали США, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет DW .

Российская экономика переживает "не лучшие времена", а Москва теряет средства на финансирование своего ВПК из-за санкций, которые Евросоюз ввел против нее за продолжающееся вторжение в Украину. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в среду, 27 августа.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС продолжает работать над 19-м пакетом санкций против России. Каллас заявила, что прошлые ограничения, введенные против так называемого "теневого флота" РФ, "сократили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30% всего за неделю".

"Россия потеряла миллиарды долларов из-за санкций ЕС. Эти средства больше не доступны для финансирования российской военной машины", - продолжила Каллас.

Нефтяные доходы РФ падают три месяца подряд

Она не привела подробных данных о сокращении нефтяных доходов РФ. Еще в начале июля об этом сообщало министерство финансов РФ. Однако в отчете ведомства речь шла о доходах от экспорта как нефти, так и газа. Согласно данным Минфина, в июне они сократились на 33,7% в годовом сравнении. Причинами были названы более низкие цены на нефть и укрепление рубля.

В начале августа Минфин РФ вновь сообщил о падении нефтегазовых доходов на 28% г/г по итогам июля. Спад почти на треть в годовом отношении фиксируется уже третий месяц подряд. При этом 18-й пакет санкций ЕС против российской нефти был введен только в середине июля.

Каллас: Давление на РФ усилится, если США будут действовать с ЕС

В Евросоюзе приветствовали бы введение новых жестких санкций США против Москвы, на котором настаивали отдельные американские политики, заявила Каллас. При этом, считает она, такие меры Вашингтону стоит вводить при координации с ЕС.

"У США есть возможность принудить Россию к серьезным переговорам. Если США и Евросоюз одновременно введут новые санкции, это значительно усилит давление на Путина. Кроме того, обойти санкции станет сложнее. Москве будет сложнее финансировать войну против Украины", - пояснила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ЕС поддерживает заявления Дональда Трампа о желании прекратить смерти на фронте в Украине. Санкции - один из способов добиться этой цели, а совместное давление на Москву послало бы Кремлю "мощный политический сигнал единства", считает она.

В ЕС хотят больших гарантий для Украины, чем просто наблюдение

Если Москва и Киев достигнут соглашения о мире, Украина должна иметь возможность полагаться на страны Запада в обеспечении гарантий безопасности, заявила Каллас. По ее словам, опыт Минских соглашений показал, что "простого контроля за соблюдением прекращения огня недостаточно".

"Чтобы добиться спокойствия в Украине, западные миротворцы должны быть хорошо оснащены и способны защищать себя", - отметила политик. Она подчеркнула, что решение об отправке войск в Украину каждая страна ЕС принимает самостоятельно.

В любом случае, "первой линией обороны" для Украины должны стать ее собственные войска, и для ЕС важно укрепить их, считает Каллас. Поэтому в странах-союзниках Киева будут расширены программы обучения военнослужащих ВСУ, пообещала она.