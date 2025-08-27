Нефтяные доходы России упали на 30% из-за санкций ЕС - Каллас

Европейские санкции оказывают эффект на экономику России, в том числе на экспорт нефти, но их действие было бы ощутимее, если бы шаги Евросоюза поддерживали США, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет DW.
Российская экономика переживает "не лучшие времена", а Москва теряет средства на финансирование своего ВПК из-за санкций, которые Евросоюз ввел против нее за продолжающееся вторжение в Украину. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в среду, 27 августа.
Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС продолжает работать над 19-м пакетом санкций против России. Каллас заявила, что прошлые ограничения, введенные против так называемого "теневого флота" РФ, "сократили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30% всего за неделю".
"Россия потеряла миллиарды долларов из-за санкций ЕС. Эти средства больше не доступны для финансирования российской военной машины", - продолжила Каллас.
Нефтяные доходы РФ падают три месяца подряд
Она не привела подробных данных о сокращении нефтяных доходов РФ. Еще в начале июля об этом сообщало министерство финансов РФ. Однако в отчете ведомства речь шла о доходах от экспорта как нефти, так и газа. Согласно данным Минфина, в июне они сократились на 33,7% в годовом сравнении. Причинами были названы более низкие цены на нефть и укрепление рубля.
В начале августа Минфин РФ вновь сообщил о падении нефтегазовых доходов на 28% г/г по итогам июля. Спад почти на треть в годовом отношении фиксируется уже третий месяц подряд. При этом 18-й пакет санкций ЕС против российской нефти был введен только в середине июля.
Каллас: Давление на РФ усилится, если США будут действовать с ЕС
В Евросоюзе приветствовали бы введение новых жестких санкций США против Москвы, на котором настаивали отдельные американские политики, заявила Каллас. При этом, считает она, такие меры Вашингтону стоит вводить при координации с ЕС.
"У США есть возможность принудить Россию к серьезным переговорам. Если США и Евросоюз одновременно введут новые санкции, это значительно усилит давление на Путина. Кроме того, обойти санкции станет сложнее. Москве будет сложнее финансировать войну против Украины", - пояснила глава евродипломатии.
Каллас добавила, что ЕС поддерживает заявления Дональда Трампа о желании прекратить смерти на фронте в Украине. Санкции - один из способов добиться этой цели, а совместное давление на Москву послало бы Кремлю "мощный политический сигнал единства", считает она.
В ЕС хотят больших гарантий для Украины, чем просто наблюдение
Если Москва и Киев достигнут соглашения о мире, Украина должна иметь возможность полагаться на страны Запада в обеспечении гарантий безопасности, заявила Каллас. По ее словам, опыт Минских соглашений показал, что "простого контроля за соблюдением прекращения огня недостаточно".
"Чтобы добиться спокойствия в Украине, западные миротворцы должны быть хорошо оснащены и способны защищать себя", - отметила политик. Она подчеркнула, что решение об отправке войск в Украину каждая страна ЕС принимает самостоятельно.
В любом случае, "первой линией обороны" для Украины должны стать ее собственные войска, и для ЕС важно укрепить их, считает Каллас. Поэтому в странах-союзниках Киева будут расширены программы обучения военнослужащих ВСУ, пообещала она.
Оставить комментарий(1)