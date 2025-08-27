Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нефтяные доходы России упали на 30% из-за санкций ЕС - Каллас 1 412

В мире
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
Нефтяные доходы России упали на 30% из-за санкций ЕС - Каллас

Европейские санкции оказывают эффект на экономику России, в том числе на экспорт нефти, но их действие было бы ощутимее, если бы шаги Евросоюза поддерживали США, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет DW.

Российская экономика переживает "не лучшие времена", а Москва теряет средства на финансирование своего ВПК из-за санкций, которые Евросоюз ввел против нее за продолжающееся вторжение в Украину. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в среду, 27 августа.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС продолжает работать над 19-м пакетом санкций против России. Каллас заявила, что прошлые ограничения, введенные против так называемого "теневого флота" РФ, "сократили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30% всего за неделю".

"Россия потеряла миллиарды долларов из-за санкций ЕС. Эти средства больше не доступны для финансирования российской военной машины", - продолжила Каллас.

Нефтяные доходы РФ падают три месяца подряд

Она не привела подробных данных о сокращении нефтяных доходов РФ. Еще в начале июля об этом сообщало министерство финансов РФ. Однако в отчете ведомства речь шла о доходах от экспорта как нефти, так и газа. Согласно данным Минфина, в июне они сократились на 33,7% в годовом сравнении. Причинами были названы более низкие цены на нефть и укрепление рубля.

В начале августа Минфин РФ вновь сообщил о падении нефтегазовых доходов на 28% г/г по итогам июля. Спад почти на треть в годовом отношении фиксируется уже третий месяц подряд. При этом 18-й пакет санкций ЕС против российской нефти был введен только в середине июля.

Каллас: Давление на РФ усилится, если США будут действовать с ЕС

В Евросоюзе приветствовали бы введение новых жестких санкций США против Москвы, на котором настаивали отдельные американские политики, заявила Каллас. При этом, считает она, такие меры Вашингтону стоит вводить при координации с ЕС.

"У США есть возможность принудить Россию к серьезным переговорам. Если США и Евросоюз одновременно введут новые санкции, это значительно усилит давление на Путина. Кроме того, обойти санкции станет сложнее. Москве будет сложнее финансировать войну против Украины", - пояснила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ЕС поддерживает заявления Дональда Трампа о желании прекратить смерти на фронте в Украине. Санкции - один из способов добиться этой цели, а совместное давление на Москву послало бы Кремлю "мощный политический сигнал единства", считает она.

В ЕС хотят больших гарантий для Украины, чем просто наблюдение

Если Москва и Киев достигнут соглашения о мире, Украина должна иметь возможность полагаться на страны Запада в обеспечении гарантий безопасности, заявила Каллас. По ее словам, опыт Минских соглашений показал, что "простого контроля за соблюдением прекращения огня недостаточно".

"Чтобы добиться спокойствия в Украине, западные миротворцы должны быть хорошо оснащены и способны защищать себя", - отметила политик. Она подчеркнула, что решение об отправке войск в Украину каждая страна ЕС принимает самостоятельно.

В любом случае, "первой линией обороны" для Украины должны стать ее собственные войска, и для ЕС важно укрепить их, считает Каллас. Поэтому в странах-союзниках Киева будут расширены программы обучения военнослужащих ВСУ, пообещала она.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го августа

    Врет, как дышит. Нефтедохлды упали из-за падения цен на нефть, а не из-за санкций ЕС. Развивать вооруженные силы Украины абсолютно бессмысленно, потому как мир будет с условием демилитаризации. ВС Украины не будет.

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 5
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 8
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 3
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 39
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 44
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 322
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 5
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 8
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 3

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео