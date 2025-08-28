Baltijas balss logotype
Черногория вместе с Латвией полны решимости дать сильный ответ на все вызовы 1 534

В мире
Дата публикации: 28.08.2025
LETA
Черногория вместе с Латвией полны решимости дать сильный ответ на все вызовы

Черногория надеется вступить в блок во время председательства Латвии в Совете Европейского союза (ЕС), которое ожидается в 2028 году, заявила в четверг на пресс-конференции журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи в Министерстве иностранных дел с заместителем премьер-министра Черногории по иностранным и европейским делам Филиппом Ивановичем.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что для Латвии Черногория является важным союзником по НАТО, так как в Адажи служат и черногорские солдаты. По словам Браже, на встрече стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью, а также международную повестку дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

В ходе встречи особое внимание было уделено процессу вступления Черногории в ЕС и евроинтеграции. Браже признала, что переговоры о вступлении Черногории имеют успех и страна намерена завершить их как можно скорее, возможно, во время председательства Латвии в Совете ЕС.

"Латвия поддерживает основанное на выполнении критериев расширение ЕС. Это касается и реализации внешней политики и политики безопасности ЕС, в чем Черногория сейчас имеет стопроцентное соответствие", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Заместитель премьер-министра Черногории по иностранным и европейским делам поблагодарил Латвию за поддержку как на политическом, так и на экспертном уровне в стремлениях его страны приблизиться к вступлению в блок.

Иванович рассказал, что состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества. Он подчеркнул важность сотрудничества Латвии и Черногории в контексте НАТО, учитывая нынешние вызовы безопасности на европейском континенте.

Черногория вместе с Латвией и другими союзниками полна решимости дать сильный и единый ответ на все вызовы региональной и глобальной безопасности, добавил Иванович.

Стороны обсудили роль вооруженных сил Черногории и Латвии в миссиях НАТО, а также опыт, который может способствовать укреплению обороноспособности двух стран. Кроме того, речь шла и об экономическом сотрудничестве и возможностях ведения предпринимательской деятельности.

По словам Ивановича, хотя двусторонние инвестиции и торговый обмен существуют и развиваются, остается значительный потенциал для дальнейшего сближения торговых палат, предпринимательских сообществ, который позволит предпринимателям Латвии и Черногории лучше узнать рынки обеих стран.

#латвия #черногория
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    А как же Канада?!

    3
    1

