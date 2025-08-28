Baltijas balss logotype
Как Украина может вернуть временно оккупированные территории: в Минобороны раскрыли планы 1 678

В мире
Дата публикации: 28.08.2025
УНИАН
Как Украина может вернуть временно оккупированные территории: в Минобороны раскрыли планы

Украина имеет видение относительно возвращения всех оккупированных Россией территорий. С международными партнерами проводились "военные игры" и моделировались различные ситуации по этому поводу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал во время международного форума экспертной сети Крымской платформы.

"У нас есть направления, есть видение как вернуть все временно оккупированные территории обратно в состав Украины. Мы вместе с партнерами, с британцами, американцами, проводили ряд "военных игр" и моделировали различные ситуации, и на 10-15 лет вперед у нас есть видение куда нам двигаться, как нам развиваться", - подчеркнул Гаврилюк.

В то же время, говоря о преимуществе в Черном море, он считает, что надо быть реалистами, а это значит, что это преимущество в Черном море надо получить и удерживать.

"Мы должны также понимать, что Крым на сегодняшний день превратился в колоссальную, мощную военную базу РФ. Там находится огромное количество военных", - добавил Гаврилюк.

Вопрос оккупированных территорий Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, журналист Сергей Гармаш считает, что сторонников России на временно оккупированных территориях Украины сейчас немного, а те, что и есть, покинут населенные пункты, как только Киев вернет над ними контроль.

В то же время в России заявляют, что не собираются обсуждать статус оккупированных украинских территорий, которые уже записаны в российскую конституцию.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    Горячий ПРИВЕТ хохло-дебилам! Извините, а ВСУ будет убивать крымчан так же как жителей Донбасса и Луганска самолётами и танками или сразу химическим оружием?

    7
    1

