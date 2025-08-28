«Накипает»: офицер объяснил, без чего Украине не победить в этой войне

Военный возмущается тем, что происходит в украинском медиапространстве.
Некоторые политики пытаются зарабатывать политические баллы, дискредитируя украинскую мобилизацию и подыгрывая уклонистам. Однако без ТЦК (территориальные центры комплектации) Украина войну не выиграет. Такое мнение в интервью журналистке Анне Максимчук высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"У нас действуют парные "две-тре недели", которые активно собирают электорат и говорят: не надо воевать, конечно вас подавляют", - говорит военный.
По словам Федоренко, те, кто не хотят воевать, находят в таких политиках "пастуха-лидера", который оправдывает их действия. Военный выразил возмущение из-за того, что после войны, когда другие люди защитят Украину, вот такие "пастухи-лидеры", благодаря уже собранному электорату среди уклонистов, смогут получить места в Верховной Раде.
Федоренко признает, что определенные проблемы в украинских ТЦК и СП все же есть. Однако он призывает не демонизировать эти структуры.
"Случаи, когда подкупают ТЦКашников, наверняка есть. Вопрос в том, выявляют ли таких негодяев. Выявляют. Всех ли? Нет, не всех. Есть ли в ТЦК и СП нормальные люди? Да, есть. И я должен об этом говорить", - подчеркнул военный.
Федоренко отметил, что у него есть знакомые, которые прошли фронт и сейчас, после ранения, работают в ТЦК.
"Есть знакомый, который оттарабанил в посадке почти полтора года. Он получил ранение, долго не мог ходить, хромал, набрался силы, сейчас ходит, почти не заметно хромая. И так его занесло в ТЦК и СП. И когда ему говорят, что он негодяй, который здесь отсиживается, то эмоционально у него внутри происходит - он людям этого не говорит, но мы общаемся периодически и скажу вам откровенно - ему тоже накипает. Я к чему? Без ТЦК и СП мы не сможем эту войну выиграть", - подчеркнул Федоренко.
Дополнительный контроль над ТЦК
Как сообщал УНИАН, все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток. Решение принято для усиления прозрачности работы ТЦК и СП.
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко акцентировал, что россияне проводили активную кампанию по дискредитации ТЦК, в частности, через "подсветку" бусификации.
После этого начали наносить воздушные удары по зданиям ТЦК. Однако, по словам Федиенко, украинское общество все же не среагировало так, как хотел враг.
Оставить комментарий(2)