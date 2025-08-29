Baltijas balss logotype
Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

В мире
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»
ФОТО: Global Look Press

Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит термин «рашизм» в республике. Об этом сообщает «Страна.ua».

Также этим законом вводится понятие «война за независимость Украины» в отношении нынешнего конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) «не хватает сил» для изменения ситуации на фронте. Политик добавил, что дипломатический путь решения конфликта быстрее, чем «путь войны».

До этого Зеленский анонсировал встречи с иностранными лидерами по гарантиям безопасности. Он отметил, что следующая неделя начнется со встреч с главами европейских государств.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    29-го августа

    А про сионизм Зеленский подзабыл?Или все по плану-теперь русские виноваты во всех бедах мира?

    11
    4
  • З
    Злой
    29-го августа

    Что-то помню....Темно, свинцовоночие...неологизм, придуманный Маяковским Квартал 95 тоже теперь придумывает слова.

    20
    5

Видео