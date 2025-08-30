Baltijas balss logotype
Катастрофа: в Египте с рельсов сошёл пассажирский поезд 0 520

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

На северо-западе Египта в субботу с рельсов сошёл пассажирский поезд, в результате чего погибли три человека, ещё 94 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Авария произошла в прибрежной провинции Марса-Матрух на Средиземном море, говорится в заявлении министерства.

Поезд следовал по маршруту из Марса-Матруха в Каир, когда с рельсов сошли семь вагонов, сообщил железнодорожный оператор.

Проводится расследование.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2002 году, когда в пассажирском поезде вспыхнул пожар, унёсший жизни более 360 человек.

#железная дорога #египет
