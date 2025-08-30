Иллюстративное фото.
На северо-западе Египта в субботу с рельсов сошёл пассажирский поезд, в результате чего погибли три человека, ещё 94 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения, пишет LETA со ссылкой на DPA.
Авария произошла в прибрежной провинции Марса-Матрух на Средиземном море, говорится в заявлении министерства.
Поезд следовал по маршруту из Марса-Матруха в Каир, когда с рельсов сошли семь вагонов, сообщил железнодорожный оператор.
Проводится расследование.
Крупнейшая железнодорожная катастрофа в Египте произошла в 2002 году, когда в пассажирском поезде вспыхнул пожар, унёсший жизни более 360 человек.
🚨 BREAKING: Deadly Train Derailment in Egypt Kills 3, Injures 55 in al-Dabaa 🚨— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) August 30, 2025
At 9:45 a.m. EDT on August 30, 2025, a passenger train operated by Egyptian National Railways derailed in al-Dabaa, Marsa Matrouh Governorate, killing three people and injuring 55 others. Dozens… pic.twitter.com/L823rVPvUZ
