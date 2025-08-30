Канцлер Германии Фридрих Мерц подошел к стодневному рубежу своего правления в очень слабой политической форме. 67% респондентов недовольны работой главы ХДС, правящая партия уступила первое место в опросах правым экстремистам из АдГ. Это значительно хуже результатов ста дней Олафа Шольца и Ангелы Меркель. Дело не в личности самого Мерца, считают эксперты, а в том, что Германия в целом находится в глубоком политическом, экономическом, институциональном и ценностном кризисе. Причем общественный раскол может оказаться опаснее проблем с экономикой, и его последствия можно будет увидеть уже в 2026 году на выборах разных уровней, подчеркивает в материале для theins.ru германский политолог Дмитрий Стратиевский.

Консервативно-демократическая альтернатива?

Одним из ключевых внутриполитических индикаторов в ФРГ последних лет остается отношение к «Альтернативе для Германии» и ее электорату. Несмотря на активную критику со стороны гражданского общества, все более радикальную риторику на грани действующего законодательства и статус правоэкстремистов (сначала в отдельных землях, а потом и по всей стране), партия преодолела путь от рейтинга 11% в августе 2020 года до 26% в августе 2025-го.

АдГ закрепилась в Бундестаге и в ландтагах, победила в одной из федеральных земель, заняла второе место в целой серии выборов, от европейских до земельных и федеральных, получив в некоторых округах даже абсолютное большинство. Партия стала константой германской политики. Противники АдГ до сих пор не нашли адекватный ответ на этот вызов.

По разным опросам от четверти до трети избирателей в Германии утратили постоянную «привязку» к определенной партии и могут ситуативно менять свои предпочтения. Часть из них принимает спонтанное решение непосредственно на избирательном участке.

От четверти до трети немецких избирателей принимают спонтанное решение непосредственно на избирательном участке Времена, когда несколько поколений голосовали за одну и ту же политическую силу, уходят в прошлое. На правом фланге уже оформилась электоральная группа, представители которой в зависимости от разных факторов могут проголосовать либо за ХДС (ХСС в Баварии), либо за АдГ. Раньше поддержка ультраправых считалась предосудительной, теперь же моральные ограничения становятся все слабее.

Симпатии именно этой группы избирателей стали ключевыми для Фридриха Мерца. Будучи убежденным консерватором и противником центристской и либеральной политики Меркель, он фактически предлагал на внеочередных выборах в феврале 2025 года демократическую альтернативу голосованию за АдГ: ограничение миграции, повышение роли Германии в мире и экономический рост.

Вначале эта ставка сыграла. Правые консерваторы внесли значительный вклад в копилку голосов ХДС, и Мерц получил пост главы правительства. Политика «закон и порядок» импонировала антимигрантски настроенным избирателям. Усиление контроля на границах, ужесточение правил рассмотрения прошения об убежище и депортация «нежелательных иностранцев» соответствовали их картине мира. Но ожидания оправдались лишь частично.

Правые слои общества хотели заметно более жестких мер, которые не только не получили бы одобрения социал-демократов (СДПГ), коалиционных партнеров ХДС, но, вполне возможно, противоречили бы международным обязательствам Германии и были бы отменены в судах. Мерц — консерватор, но демократ, и на это пойти не мог.

Уже во время голосования по кандидатуре Мерца в бундестаге в мае стало понятно, что новый канцлер не до конца контролирует собственную партию и фракцию. Здесь он стал своего рода заложником собственных действий. Победив во внутрипартийной борьбе и с третьей попытки став лидером ХДС, Мерц сосредоточился на зачистке центристских сторонников Ангелы Меркель и ее неудачного преемника Армина Лашета. Это удалось сделать, но правые консерваторы принесли с собой собственную повестку — гораздо правее, чем подходит самому Мерцу. И ему приходится идти на уступки соратникам — например, не поддерживая «слишком левую» для ультраконсерваторов кандидатуру СДПГ в Конституционный суд и задвигая на задний план таких популярных в центристской среде политиков, как Норберт Рёттген и Деннис Радке.

Мерц зачистил центристских сторонников Меркель, но повестка правых консерваторов гораздо правее, чем ему подходит Голоса, призывающие разрушить «брандмауэр» (добровольное обязательство демократических партий не вступать в коалицию и не сотрудничать с АдГ), на федеральном уровне пока звучат тихо или затрагивают периферийные вопросы. Так, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан предложил при голосовании по составу комитетов и комиссий относиться к АдГ как к «обычной оппозиционной партии».

До сих пор демократические парламентские партии принципиально не голосовали по кандидатурам из рядов ультраправых. А вот на уровне земель и муниципалитетов соратники Мерца по партии намного более откровенны. Депутат парламента Бранденбурга от ХДС Саския Людвиг прямо предложила создать коалицию с АдГ, назвав ее «правоцентристской», и рекомендовала «спокойнее относиться к нашей демократии и признавать волю избирателей».

Депутат от ХДС Саския Людвиг предложила создать коалицию с АдГ, рекомендовав «спокойнее относиться к нашей демократии» Силы, которые хотели бы подтолкнуть ХДС к сотрудничеству с АдГ, получают поддержку и на ультралевом фланге. Сара Вагенкнехт, лидер «Союза Сары Вагенкнехт», заявила о необходимости такой коалиции и, критикуя «старые партии без своего профиля», отметила, что «нельзя так просто игнорировать партию, которую избирает каждый пятый, а на востоке — каждый третий». К этому же выводу приходят отнюдь не только радикалы. Ныне 40% немцев выступают против «брандмауэра», а 68% ожидают первого главу земли от АдГ уже в следующем году.

Так Мерц оказался между двух огней. С одной стороны, миллионы граждан Германии не просто систематически поддерживают АдГ, но даже исповедуют еще более правую идеологию, чем та, что вербально озвучивается «Альтернативой». Сторонники тезиса «принять неизбежное и наладить сотрудничество» все громче заявляют о себе и в рядах партии канцлера. Правоэкстремистская риторика и предложения на грани, а то и за гранью действующего законодательства их больше не пугают. Формат «АдГ-лайт» на демократической основе не сработал, да и сама демократия перестала восприниматься как нечто священное и непререкаемое.

С другой стороны, немалая часть общества видит в АдГ экзистенциальную угрозу государственности ФРГ в том виде, в каком она сформировалась за послевоенные десятилетия. Несколько миллионов человек, выходивших в 2024 году году на массовые демонстрации против ультраправых, никуда не делись. Отрицательное отношение этих граждан к Мерцу, который, по их мнению, недостаточно сопротивляется этой опасности и подыгрывает радикалам, становится все сильнее. Мерц пока не нашел верную стратегию диалога с этими группами. Вполне возможно, что ее просто не существует.

Экономика без ручного режима

Важной составляющей политического имиджа Мерца была и остается его постоянно транслируемая компетентность в вопросах экономики. Действующий канцлер не раз давал понять: его предшественники представляли себе экономические процессы под углом зрения чиновников и бюрократов, в то время как он, бывший бизнес-лоббист и консультант ведущих мировых компаний, знает рынок изнутри. Политик выступал против государственной задолженности и «левых, политизированных проектов», стоящих госбюджету немалых средств.

Бывший лоббист Мерц постоянно транслирует свою компетентность в вопросах экономики Одним из наиболее резонансных предметов дискуссий в стране является так называемый «долговой тормоз». Это закрепленный в Основном законе ФРГ фискальный инструмент, позволяющий создавать новую ежегодную задолженность в размере не более 0,35% ВВП. Консерваторы уверяли избирателя в необходимости сохранения «долгового тормоза», в то время как центристы и левые считали, что в ситуации мирового и внутригерманского кризиса он может быть ослаблен, тем более что закон предусматривает такую возможность в чрезвычайной ситуации.

Уже в марте, после победы на выборах, но еще до избрания канцлером, Мерцу пришлось нарушить свои же принципы. Торопясь провести голосование в парламенте старого созыва, будущие коалиционеры ХДС/ХСС и СДПГ, заручившись поддержкой зеленых, фактически сняли ограничения на инвестиции в оборону и безопасность. Мерц оказался в патовой ситуации.

С одной стороны, он понимал, что нарушает одно из своих ключевых предвыборных обещаний и консервативный избиратель ему это припомнит. С другой — без ослабления «долгового тормоза» денег на новые амбициозные оборонительные планы и перевооружение бундесвера брать было просто неоткуда. Приняв сторону столь не любимых в его окружении «красно-зеленых», он обрек себя на критику в консервативном лагере.

Даже официальная статья на сайте ХДС к 100 дням Мерца лишь поверхностно говорит об успехах канцлера в области экономики, сосредоточившись не на сделанном, а на планируемом (выход Германии из рецессии и расплывчатые «импульсы экономического роста»). Особые успехи действительно не просматриваются. ФРГ, третья экономика мира по ВВП, по-прежнему в рецессии. Институт германской экономики ожидает по итогам 2025 года уменьшение ВВП на 0,2%, что в сравнении с прогнозами роста для ЕС в целом (+0,8%), США (+1,3%) и Китая (+4%) выглядит довольно плачевно.

ФРГ, третья экономика мира по ВВП, по-прежнему в рецессии

Негативный тренд затрагивает в первую очередь автомобильную и строительную отрасли, столпы германской экономики, а также рынок труда. Более оптимистичные прогнозы правительства исходят из стагнации. Проблемы фиксируются и в обрабатывающей промышленности: производство сократилось на 1,9% — самое серьезное падение с 2020 года.

Экономическому развитию Германии мешают два объективных фактора, которые не могут быть устранены одним указом канцлера в кратчайшие сроки. Во-первых, мировая конъюнктура складывается не в пользу ФРГ, включая традиционные для страны области, такие как авто- и станкостроение. Германские товары дорогие по ряду причин, от высоких зарплат до стоимости энергоносителей. Им тяжело конкурировать с продукцией других стран, в которых практикуется прямая или косвенная господдержка.

Во-вторых, ФРГ страдает от слабой диджитализации, устаревшей инфраструктуры, а также высоких налогов и отчислений. Германская аналоговая бюрократия с ее неповоротливостью и необходимостью оформлять множество разрешений, от элементарной предпринимательской деятельности до нормативных строительных актов, не зря называется в отчетах экспертов и опросах экспатов значительным препятствием для экономического развития в современных реалиях.

Нельзя сказать, что нынешнее правительство не пытается решить хотя бы часть накопившихся проблем. После формирования коалиции было создано целое министерство по цифровым технологиям и модернизации государства и предпринят ряд шагов по упрощению документооборота. Однако и здесь, в точности как в идеологической конфликтной линии, Мерц попадает в электоральную ловушку.

Часть общества желает почувствовать весомые результаты здесь и сейчас. Падение уровня инфляции и снижение цен на энергоносители в июле не воспринимаются этими избирателями как заслуга Мерца и не ведут к росту его рейтинга. Практически незамеченной «простыми немцами» осталась и инициатива 61 предприятия, которые объединились в группу Made for Germany и приняли на себя обязательства инвестировать в экономику страны 631 млрд евро до 2028 года. Комплименты, которыми одаривают правительство германские банкиры, звучат для населения как «междусобойчик богатеев» без осязаемой пользы для благополучия малоимущих и среднего класса.

Комплименты, которыми одаривают правительство банкиры, звучат для населения как «междусобойчик богатеев» Одновременно с этим и эксперты требуют больше действий сегодня, а не только планов на завтра. Другая, консервативная часть общества, предпочитающая использовать наличные как основное платежное средство и бумажные формуляры вместо онлайн-кабинета, видит в цифровой революции скорее опасность и инструмент повышения контроля со стороны госаппарата. «Старая ФРГ» до 1990 года становится в этих кругах символом «потерянного рая» — примерно как СССР среди ностальгирующих на постсоветском пространстве.

Связанные руки в геополитике

В ходе предвыборной кампании Фридрих Мерц позиционировал себя как политик, интересующийся международными делами. Это соответствовало его стратегии «анти-Шольц»: последний, будучи до канцлерства министром финансов, а до этого мэром Гамбурга, не слишком охотно занимался внешней политикой. Мерц демонстрировал решимость, желая повысить престиж Германии в мире, наладить рабочие отношения с Дональдом Трампом и другими «непростыми» лидерами, а также увеличить объем и эффективность помощи Украине.

И нельзя сказать, что он нарушил эти обещания. Июньский визит в Вашингтон действительно прошел удачно для ФРГ. Также новый канцлер был принят как свой в Польше, что для главы германского правительства традиционно непросто: слишком велик список противоречий между Берлином и Варшавой — от историко-политических споров и сельскохозяйственных квот в ЕС до конфликтов, связанных с пограничным контролем.

Берлин стал заметно активнее и на украинском направлении, причем не только в вопросах предоставления помощи (ее объемы были велики и при Шольце), но и в области дипломатии и консолидации Европы. Достаточно привести пример онлайн-конференции с участием европейских лидеров, председателя Еврокомиссии, генсека НАТО, президента и вице-президента США, а также Владимира Зеленского, созванной Мерцем в рекордно короткие сроки перед встречей Трампа и Путина на Аляске.

Даже не слишком дружественные по отношению к канцлеру германские издания отмечали, что на недавнем саммите в Вашингтоне ему удалось донести позицию единой Европы до Трампа, выстроить контакт с американским президентом, «выжать почти максимум» из ситуации и внести немалый вклад в формирование у Евросоюза единой позиции как таковой.

Канцлер активен и на площадке НАТО, что показал июньский саммит, на котором Мерц энергично убеждал партнеров в надежности и силе Германии. Помощь Украине за первые месяцы работы нового правительства была расширена, и Берлин, первым согласившись закупать у Вашингтона вооружения для Киева, принимал максимальное участие в поиске Patriots и других жизненно важных составляющих сопротивления Украины российский агрессии.

Но и в области внешней политики Мерц очутился между молотом и наковальней. Что характерно, немцы понимают ограниченные ресурсы своего правительства на мировой арене: лишь 13% считают, что Мерц может оказать на Трампа большое влияние, 84% уверены в обратном. Даже среди голосующих за ХДС 73% оказались скептиками. Но объективная картина событий не противоречит подсознательным антипатиям к канцлеру на основе собственного мировоззрения.

Лишь 13% немцев считают, что Мерц может оказать на Трампа большое влияние, 84% уверены в обратном

По вопросу поддержки Украины страна расколота: одна половина выступает за продолжение и частично даже расширение помощи Киеву, в то время как другая не видит в этом смысла. Соответственно, курсом канцлера недовольны как солидарные с Украиной, критикующие его за нерешительность (как и его предшественник, Мерц отказывается предоставить ВСУ ракеты Taurus), так и изоляционисты, которые упрекают власти в «разбазаривании денег налогоплательщиков» и видят в Мерце продолжателя дела Шольца.

Подобный раскол наметился и в отношении к ближневосточному конфликту. В стране проходят демонстрации сторонников и противников Израиля. Для одного лагеря Мерц «потакает геноциду палестинцев», для другого — принимая решение об уменьшении поставок вооружений Израилю, он «забывает об исторической ответственности немцев перед еврейским народом».

Раскол

Сторонники стратегии Make Germany Great Again (хотя по понятным историко-политическим причинам немецкий эквивалент слова great в отношении Германии не употребляется) ожидали от Мерца если не чуда, то по крайней мере некоего «большого скачка», стремительных перемен в стране в соответствии с их представлениями. Он не смог бы оправдать этих ожиданий, даже не сделав за свои первые сто дней ни единой ошибки.

Нельзя отрицать, что Мерц проигрывал и по субъективным причинам: взять хотя бы унаследованную от предшественника хроническую проблему правительств ФРГ — не слишком удачную коммуникацию с населением. К примеру, его июльское заявление с комплиментами в адрес Еврокомиссии в связи с договоренностью между ЕС и США о таможенных пошлинах в размере «всего лишь» 15% вместо 27,5% звучало явно не слишком убедительно. Но главная причина падения его рейтинга все же не политические промахи.

Германия переживает институциональный кризис и кризис идентичности, которые за пределами страны не столь заметны, как экономический, но от этого не менее опасны. Да, германская экономика хромает, а на международной арене стране тяжело конкурировать с Китаем и США. Но наметившийся общественный раскол все же важнее и в перспективе серьезнее проблем с экономикой.