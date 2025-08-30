Baltijas balss logotype
Партизанский, молдаванский, собирает ЕС отряд 0 519

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Госпожа Санду стала новой фавориткой Старой Европы.

Госпожа Санду стала новой фавориткой Старой Европы.

Проевропейское "Действие и солидарность" находится у власти с 2021 года и рискует проиграть предстоящие выборы.

В преддверии молдавских парламентских выборов 28 сентября лидеры Франции, Германии и Польши посетили Молдавию по случаю 34-й годовщины ее независимости. Макрон, Мерц и Туск осудили вмешательство России и подтвердили европейские перспективы Кишинева.

С новым обещанием будущего членства в ЕС лидеры Франции, Германии и Польши посетили Молдову в День независимости этой страны. Послание президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска проевропейскому президенту Молдавии Майе Санду было простым: ЕС поддерживает вступление Кишинева в блок. Эта встреча состоялась за месяц до парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.

По мнению ЕС, избирательная кампания и выборы в Республике Молдова пройдут под угрозой гибридных наступательных действий со стороны России, как это случилось на предыдущих президентских выборах, на которых Майя Санду с небольшим перевесом голосов победила своего пророссийского оппонента.

Поэтому французский лидер и его коллеги постарались дать сигнал избирателям. "Кремлевская пропаганда говорит нам, что европейцы хотят продлить войну и что Европейский союз угнетает свой народ. Это ложь. В отличие от России, Европейский союз никому не угрожает и уважает суверенитет каждого государства-члена, - заявил Эммануэль Макрон. - Это союз процветания и мира. Европейский союз - это ни в коем случае не Советский Союз".

Президент Молдавии осудила гибридную операцию России, включающую покупку голосов, кибератаки и дезинформацию в преддверии избирательной кампании.

Слова Санду о гибридной войне были однозначно подтверждены канцлером Германии Мерцем:

"В преддверии предстоящих парламентских выборов в этой стране не проходит и дня без массированных гибридных атак со стороны России. Демократия Молдавии находится под прицелом, как онлайн, так и офлайн. Свободное, открытое, либеральное общество находится под прицелом", - предупредил Мерц.

В Молдавии официально проживает 2,6 миллиона человек, некоторые из которых имеют румынские паспорта и паспорта других стран ЕС.

Многие избиратели принадлежат к молдавской диаспоре, рассеянной по Западной Европе и России. Опросы предсказывают борьбу до последнего голоса между проевропейскими и пророссийскими политическими силами, Социалистической и Коммунистической партиями. Правящая в Молдавии проевропейская Партия "Действие и солидарность" (ПДС) находится у власти с 2021 года и рискует проиграть предстоящие выборы. Расположенная между Румынией и Украиной, Молдавия напрямую страдает от геополитических потрясений, вызванных агрессивной войной Москвы против Киева.

Москва также контролирует Приднестровье, восточную окраину Молдавии (на границе с Украиной, в 200 км от Одессы), которая отделилась от нее после недолгой войны, выигранной пророссийскими силами в 1992 году. Молдавия претендует на суверенитет над этой полосой земли на восточном берегу Днестра при полной поддержке западных стран.

Читайте нас также:
#молдова
