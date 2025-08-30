Россия строит систему с радиусом действия 7400 км для перехвата связей НАТО – что это значит?

О том, как в Калининграде строится огромная радиотехническая станция и какие возможности она откроет для России, в передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» рассказал майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, пишет LA.LV .

«Немцы немного раскопали информацию о Калининграде. Уже более двух лет рядом с Черняховском строится огромная станция радиотехнической разведки. Это всего в 25 километрах от границы НАТО — то есть от Польши и Литвы», — сообщил Слайдиньш.

По его словам, спутниковые снимки свидетельствуют, что строительство активно продвигается. Россия строит кольцевую антенну, которая будет использоваться для определения направления радиочастотных сигналов. Подобные системы Советский Союз широко использовал во времена холодной войны — как для радиопеленгации, так и для электронного наблюдения и связи с подводными лодками не только в Балтийском море, но и в Атлантическом океане.

Радиус действия такой станции превышает 7400 километров, что весьма значительно, отмечает майор.

«Если начнётся какой-либо конфликт, этот радар станет одной из первых целей удара — его быстро уничтожат, так как система чувствительная. Но очевидно, что Россия её строит и будет использовать», — подчёркивает Слайдиньш.

После завершения строительства установка позволит России отслеживать электронные коммуникации НАТО, особенно в Восточной Европе и в Балтийском море. Это также может упростить связь с подводными лодками, действующими как в Балтийском море, так и в Северной Атлантике. Такая система будет поддерживать пассивный сбор разведданных, другими словами — сбор информации о коммуникациях, передвижениях и технологиях НАТО, объясняет майор.

«Как бы то ни было, точной информации о завершении строительства пока нет, но по спутниковым снимкам видно, что оно развивается довольно стремительно», — добавляет он.