Россия строит систему с радиусом действия 7400 км для перехвата связей НАТО – что это значит?

В мире
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Россия строит систему с радиусом действия 7400 км для перехвата связей НАТО – что это значит?

О том, как в Калининграде строится огромная радиотехническая станция и какие возможности она откроет для России, в передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» рассказал майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, пишет LA.LV.

«Немцы немного раскопали информацию о Калининграде. Уже более двух лет рядом с Черняховском строится огромная станция радиотехнической разведки. Это всего в 25 километрах от границы НАТО — то есть от Польши и Литвы», — сообщил Слайдиньш.

По его словам, спутниковые снимки свидетельствуют, что строительство активно продвигается. Россия строит кольцевую антенну, которая будет использоваться для определения направления радиочастотных сигналов. Подобные системы Советский Союз широко использовал во времена холодной войны — как для радиопеленгации, так и для электронного наблюдения и связи с подводными лодками не только в Балтийском море, но и в Атлантическом океане.

Радиус действия такой станции превышает 7400 километров, что весьма значительно, отмечает майор.

«Если начнётся какой-либо конфликт, этот радар станет одной из первых целей удара — его быстро уничтожат, так как система чувствительная. Но очевидно, что Россия её строит и будет использовать», — подчёркивает Слайдиньш.

После завершения строительства установка позволит России отслеживать электронные коммуникации НАТО, особенно в Восточной Европе и в Балтийском море. Это также может упростить связь с подводными лодками, действующими как в Балтийском море, так и в Северной Атлантике. Такая система будет поддерживать пассивный сбор разведданных, другими словами — сбор информации о коммуникациях, передвижениях и технологиях НАТО, объясняет майор.

«Как бы то ни было, точной информации о завершении строительства пока нет, но по спутниковым снимкам видно, что оно развивается довольно стремительно», — добавляет он.

#россия-евросоюз
(8)
  • AK
    Anton Kvaskov
    30-го августа

    «Если начнётся какой-либо конфликт, этот радар станет одной из первых целей удара — его быстро уничтожат, так как система чувствительная. Но очевидно, что Россия её строит и будет использовать», — подчёркивает Слайдиньш. Если начнется конфликт с НАТО,Россия применит ядерный удар...И тогда от Слайдиньша комментариев не будет.

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    30-го августа

    ... a разве такие станции никогда "случайно" не взрываются?

    2
    8
  • AE
    Al Ekses
    30-го августа

    По правилам русского языка пишется НА Украине. Хотите писать «в» пишите на украинском.

    27
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го августа

    Латвия тодже могла бы такой построить, но очень много ресурсов уходит на прокорм майора Слайдиньша.

    45
    3
  • С
    Сарказм
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го августа

    Напрашивающийся вариант - поставить источники сильных направленных помех по ее периметру, совсем ее заглушить вероятно не получится, но существенно снизить ее возможности - вполне. И это не беря во внимание более экзотические варианты, например, рой непонятно откуда взявшихся беспилотников, вероятно украинских, способен очень надолго огорчить это "чудо инженерной мысли", если до Усть-Луги долетели, то почему до Кёнига нет?

    0
    9
  • Ч
    Чангл
    30-го августа

    Один вопрос. Как Европа сможет повредить, уничтожить? Не пришлет бутылки с крышкой?

    21
    3
  • 30-го августа

    удивительно даже что орки с порванной экономикой и уже почти побеждённые в состоянии строить то что не может построить развитая европа.

    38
    4
  • С
    Сарказм
    30-го августа

    Интересно, с чего вы взяли, что не может? Такие (или подобные) станции уже давно построены и исправно перехватывают все, что должны.

    4
    9
