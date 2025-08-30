Во Франции автомобиль намеренно врезался в людей

В городе Эвре на севере Франции, в Нормандии, в ночь на субботу мужчина намеренно въехал на автомобиле в людей, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Инцидент произошёл около 4 часов утра у винного бара в центре города.

По информации прокуратуры, начато расследование по факту убийства и покушения на убийство, однако исключены какие-либо террористические или расистские мотивы.

"К сожалению, число жертв очень велико", — заявил прокурор Эвре Реми Кутен.

Один человек скончался на месте происшествия. Пятеро пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии.

В баре произошла ссора между молодой женщиной и несколькими мужчинами. Охранники вывели всех посетителей на улицу.

"Один человек направился к транспортному средству" и "на большой скорости умышленно сдал назад, врезавшись в толпу у заведения", — сообщил Кутен, отметив, что инцидент "перерос в ужасную трагедию".

Задержаны двое мужчин и одна женщина.