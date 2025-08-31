Фридрих Мерц: Война в Украине продлится еще долго

Быстрый конец войны был бы возможен, "если бы Украина капитулировала, сдалась и потеряла свою независимость", но это "не вариант", заявил канцлер ФРГ в интервью телеканалу ZDF.

Война в Украине может продолжаться еще долгое время, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в воскресенье, 31 августа, в интервью телеканалу ZDF. По словам главы германского правительства, войны кончаются либо "военным поражением одной из сторон", к чему сейчас не близки ни Москва, ни Киев, либо "экономическим и/или военным истощением", которого сейчас, как утверждает Мерц, также не наблюдается.

Быстрый конец войны возможен только в случае капитуляции Украины

Фридрих Мерц подчеркнул, что усилия Европы и США направлены на то, чтобы завершить войну "как можно скорее". Однако самый быстрый конец войны был бы возможен, "если бы Украина капитулировала, сдалась и потеряла свою независимость", но это "не вариант", отметил канцлер ФРГ. По его словам, при таком сценарии под ударом оказалась бы следующая страна, "а через несколько дней - мы сами", предупредил Мерц.

Отправка войск в Украину не на повестке дня

На вопрос о возможной отправке западных сухопутных войск в Украину после прекращения огня Фридрих Мерц заявил, что сейчас это "не является основной темой среди союзников" Киева. "Приоритет номер один - это поддержка украинской армии, чтобы она могла в долгосрочной перспективе защищать свою страну", - подчеркнул Мерц.

Мерц рассчитывает на дальнейшую помощь США по Украине

"Я хочу, чтобы Соединенные Штаты как можно дольше вместе с нами пытались решить эту проблему", - заявил канцлер, добавив, что дипломатия является долгим и трудоемким процессом. По словам Фридриха Мерца, так много дипломатических усилий по мирному урегулированию войны в Украине, как в последние недели, не было за последние три с половиной года. Сейчас речь идет о подготовке "следующей встречи", но нельзя "ожидать, что теперь за одну ночь все снова станет хорошо", указал глава правительства ФРГ.