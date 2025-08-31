Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неонацист-трансгендер не доехала до женской тюрьмы, передав привет из Москвы 0 584

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
Euronews
Неонацист-трансгендер не доехала до женской тюрьмы, передав привет из Москвы

Неонацистка-трансгендер Марла-Свенья Либих, бывший Свен Либих, так и не доехала до женской тюрьмы, в которой должна была отбывать наказание. Её объявили в розыск.

«Никто не знал о моем решении — ни адвокат, ни семья», — написала Либих в X. Пост проиллюстрирован плакатом с надписью «Из Москвы с любовью — Джеймс Бонд». Комментаторы не исключают, что это намёк на то, куда Либих сбежала — в другом посте она вспоминает, что в начальной школе учила русский и многое из этого ещё помнит.

В 2023 году неонацист Свен Либих — тогда ещё официально мужчина — был приговорен к полутора годам лишения свободы без права на досрочное освобождение за разжигание ненависти, клевету и оскорбление. Исчерпав все способы пересмотреть приговор, в конце 2024-го он воспользовался недавно принятым законом о самоопределении личности, и простым заявлением сменил все документы, официально став женщиной — Марлой-Свеньей. Так что теперь, по закону, его пришлось направить в женскую тюрьму.

При этом до того Либих называл квиров «паразитами общества».

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Либиха в том, что он пошёл на такой шаг исключительно для того, чтобы посмеяться над новым законом: «Он выставил всех дураками — судебные органы, общественность и политиков. Сейчас нам необходимо обсудить, как установить чёткие правила против злоупотреблений при смене пола».

История Либиха ещё до побега вызвала скандал. Ведь он сделал именно то, чего опасались критики закона о самоопределении личности: любой мужчина может без проблем стать женщиной на бумаге, и на этом основании получить доступ в женские приюты, раздевалки, туалеты — или, в случае Марлы-Свеньи Либих, в женскую тюрьму.

Правда, сторонники закона критику отвергают: «Дело Либиха — это преднамеренная попытка злоупотребления со стороны известного правого экстремиста, а не структурная проблема Закона о самоопределении», — уверен Фалько Дросманн, представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам политики в отношении квиров.

Читайте нас также:
#трансгендеры #германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 495

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 11
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 19
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 11
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 44
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 51
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 11
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео