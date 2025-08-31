Неонацист-трансгендер не доехала до женской тюрьмы, передав привет из Москвы

Неонацистка-трансгендер Марла-Свенья Либих, бывший Свен Либих, так и не доехала до женской тюрьмы, в которой должна была отбывать наказание. Её объявили в розыск.

«Никто не знал о моем решении — ни адвокат, ни семья», — написала Либих в X. Пост проиллюстрирован плакатом с надписью «Из Москвы с любовью — Джеймс Бонд». Комментаторы не исключают, что это намёк на то, куда Либих сбежала — в другом посте она вспоминает, что в начальной школе учила русский и многое из этого ещё помнит.

В 2023 году неонацист Свен Либих — тогда ещё официально мужчина — был приговорен к полутора годам лишения свободы без права на досрочное освобождение за разжигание ненависти, клевету и оскорбление. Исчерпав все способы пересмотреть приговор, в конце 2024-го он воспользовался недавно принятым законом о самоопределении личности, и простым заявлением сменил все документы, официально став женщиной — Марлой-Свеньей. Так что теперь, по закону, его пришлось направить в женскую тюрьму.

При этом до того Либих называл квиров «паразитами общества».

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт обвинил Либиха в том, что он пошёл на такой шаг исключительно для того, чтобы посмеяться над новым законом: «Он выставил всех дураками — судебные органы, общественность и политиков. Сейчас нам необходимо обсудить, как установить чёткие правила против злоупотреблений при смене пола».

История Либиха ещё до побега вызвала скандал. Ведь он сделал именно то, чего опасались критики закона о самоопределении личности: любой мужчина может без проблем стать женщиной на бумаге, и на этом основании получить доступ в женские приюты, раздевалки, туалеты — или, в случае Марлы-Свеньи Либих, в женскую тюрьму.

Правда, сторонники закона критику отвергают: «Дело Либиха — это преднамеренная попытка злоупотребления со стороны известного правого экстремиста, а не структурная проблема Закона о самоопределении», — уверен Фалько Дросманн, представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам политики в отношении квиров.