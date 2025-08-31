Baltijas balss logotype
Новое приложение Report It позволит анонимно сообщать об актах антисемитизма 2 672

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Новое приложение Report It позволит анонимно сообщать об актах антисемитизма
ФОТО: Unsplash

Движение по борьбе с антисемитизмом (CAM) представило новое приложение Report It, которое позволяет пользователям оперативно и безопасно сообщать об антисемитских инцидентах. Инструмент создан для того, чтобы превратить отдельные свидетельства ненависти в конкретные действия по защите еврейских общин во всем мире.

По данным Центра исследования антисемитизма (ARC) CAM, за последние пять лет зафиксировано более 12 000 инцидентов. Речь идет о граффити, вандализме, угрозах, дискриминации, подстрекательстве и насилии. Однако, по оценкам экспертов, от 50% до 80% случаев остаются вне официальной статистики. Это искажает реальную картину и мешает привлечению ресурсов, выработке эффективных решений и мобилизации сообществ.

Новое приложение призвано изменить ситуацию. Через Report It любой пользователь может за несколько кликов анонимно отправить сообщение о происшествии. Все поступающие данные проходят проверку и, при необходимости, передаются местным властям, правоохранительным органам, СМИ или общественным организациям для дальнейшего реагирования.

"Исследования и отчеты неизменно демонстрируют, что подавляющее большинство антисемитских инцидентов не регистрируется, часто из-за недоверия к властям, неосведомленности о системах оповещения и бюрократических препятствий, — отметил генеральный директор CAM Саша Ройтман. — С помощью Report It мы предоставляем каждому человеку быстрый, безопасный и эффективный способ пролить свет на ненависть, привлечь виновных к ответственности и добиться значимых перемен. Вместе мы можем дать отпор антисемитизму и построить более безопасные и крепкие сообщества".

Особое внимание разработчики уделили защите личных данных: информация пользователей не передается третьим лицам, а процесс подачи жалобы занимает считанные секунды. CAM подчеркивает, что цель приложения — не только фиксировать факты ненависти, но и создавать достоверную статистику, необходимую для выработки международных мер против антисемитизма.

#израиль #антисемитизм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Глава Международной Каббалы Лайтман Израиль,назвал евреев самой паскудной нацией в мире прямо с экрана телевизора,поэтому ,пока евреи не поменяют отношение к людям во всем мире и не начнут жить по другому,то никакие приложения им не помогу,а может остаться вообще 1-2 еврея в мире как говорил тот же Лайтман.Никакие гонения из 129 стран их так ничему и не научили,а говорят,что умные люди. .👽

    4
    2
  • A
    Aleks
    31-го августа

    А по части русофобии евреями ничего не разработано ?Или русофобия не перебивает антисемитизм?! Какое упущение...А так старались ,,👽

    4
    2

