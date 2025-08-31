Новое приложение Report It позволит анонимно сообщать об актах антисемитизма

Движение по борьбе с антисемитизмом (CAM) представило новое приложение Report It, которое позволяет пользователям оперативно и безопасно сообщать об антисемитских инцидентах. Инструмент создан для того, чтобы превратить отдельные свидетельства ненависти в конкретные действия по защите еврейских общин во всем мире.

По данным Центра исследования антисемитизма (ARC) CAM, за последние пять лет зафиксировано более 12 000 инцидентов. Речь идет о граффити, вандализме, угрозах, дискриминации, подстрекательстве и насилии. Однако, по оценкам экспертов, от 50% до 80% случаев остаются вне официальной статистики. Это искажает реальную картину и мешает привлечению ресурсов, выработке эффективных решений и мобилизации сообществ.

Новое приложение призвано изменить ситуацию. Через Report It любой пользователь может за несколько кликов анонимно отправить сообщение о происшествии. Все поступающие данные проходят проверку и, при необходимости, передаются местным властям, правоохранительным органам, СМИ или общественным организациям для дальнейшего реагирования.

"Исследования и отчеты неизменно демонстрируют, что подавляющее большинство антисемитских инцидентов не регистрируется, часто из-за недоверия к властям, неосведомленности о системах оповещения и бюрократических препятствий, — отметил генеральный директор CAM Саша Ройтман. — С помощью Report It мы предоставляем каждому человеку быстрый, безопасный и эффективный способ пролить свет на ненависть, привлечь виновных к ответственности и добиться значимых перемен. Вместе мы можем дать отпор антисемитизму и построить более безопасные и крепкие сообщества".

Особое внимание разработчики уделили защите личных данных: информация пользователей не передается третьим лицам, а процесс подачи жалобы занимает считанные секунды. CAM подчеркивает, что цель приложения — не только фиксировать факты ненависти, но и создавать достоверную статистику, необходимую для выработки международных мер против антисемитизма.