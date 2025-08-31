ЧИсло несовершеннолетних на улице возросло почти на треть за три года.

Более 2000 детей во Франции ночуют на улице из-за нехватки мест в центрах экстренного размещения. В последние годы число таких детей продолжает расти, сообщает AFP со ссылкой на исследование, опубликованное UNICEF France и Федерацией акторов солидарности (FAS).

«Каждый год мы с возмущением констатируем, что все больше детей ночуют на улице в недопустимых для жизни условиях и ежедневно подвергаясь опасности», — заявила глава французского отделения UNICEF Аделин Азан.

По ее утверждению, «сегодня катастрофически не хватает не ресурсов и экспертизы, а именно твердой политической воли положить конец» этой неприемлемой ситуации.

По данным исследования, по меньшей мере 2 159 детей, среди которых 503-м не исполнилось и трех лет, провели ночь с 18 на 19 августа без решения по размещению, несмотря на звонки их родителей на номер 115 — экстренную линию для бездомных.

Количество бездомных детей выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и на 30% по сравнению с 2022-м. Ситуация с нехваткой мест в центрах экстренного размещения наблюдается по всей Франции. Особенно остро она стоит в парижском регионе, в регионе Овернь — Рона — Альпы и в Окситании.

Одновременно правозащитники отмечают, что эти цифры являются заниженными: в статистику не попадают данные о семьях, которые не обращаются за помощью по номеру 115.