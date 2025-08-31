Baltijas balss logotype
Свобода-равенство-братство: Франция обнаружила у себя 2000 бездомных детей

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Сами они неместные, украли все документы.

Сами они неместные, украли все документы.

ЧИсло несовершеннолетних на улице возросло почти на треть за три года.

Более 2000 детей во Франции ночуют на улице из-за нехватки мест в центрах экстренного размещения. В последние годы число таких детей продолжает расти, сообщает AFP со ссылкой на исследование, опубликованное UNICEF France и Федерацией акторов солидарности (FAS).

«Каждый год мы с возмущением констатируем, что все больше детей ночуют на улице в недопустимых для жизни условиях и ежедневно подвергаясь опасности», — заявила глава французского отделения UNICEF Аделин Азан.

По ее утверждению, «сегодня катастрофически не хватает не ресурсов и экспертизы, а именно твердой политической воли положить конец» этой неприемлемой ситуации.

По данным исследования, по меньшей мере 2 159 детей, среди которых 503-м не исполнилось и трех лет, провели ночь с 18 на 19 августа без решения по размещению, несмотря на звонки их родителей на номер 115 — экстренную линию для бездомных.

Количество бездомных детей выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и на 30% по сравнению с 2022-м. Ситуация с нехваткой мест в центрах экстренного размещения наблюдается по всей Франции. Особенно остро она стоит в парижском регионе, в регионе Овернь — Рона — Альпы и в Окситании.

Одновременно правозащитники отмечают, что эти цифры являются заниженными: в статистику не попадают данные о семьях, которые не обращаются за помощью по номеру 115.

#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
