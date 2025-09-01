Baltijas balss logotype
Генинспектор бундесвера: Планы Путина - не только Украина 1 552

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
Deutsche Welle
Генинспектор бундесвера: Планы Путина - не только Украина

В рамках учений Quadriga 2025 Германия вместе с партнерами по НАТО вновь отрабатывает оборону восточного фланга. Маневры должны стать сдерживающим фактором, сказал Карстен Бройер.

Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках крупных маневров Quadriga 2025 вместе с 13 странами-партнерами отрабатывают защиту региона Балтийского моря в условиях кризиса и войны. Цель учений состоит в том, чтобы усилить сдерживающий фактор и повысить собственную боеготовность, заявил генеральный инспектор бундесвера (эта должность соответствует должности командующего всеми вооруженными силами ФРГ. - Ред.) Карстен Бройер (Carsten Breuer) в понедельник,1 сентября, на пресс-конференции в Берлине по случаю начала маневров.

Генерал Бройер указал на "агрессивное поведение России", которое представляет угрозу для региона Балтийского моря. Президент РФ Владимир Путин "смотрит на нас, его планы выходят за пределы Украины", предупредил он. Хотя у бундесвера нет никаких сведений о подготовке России к нападению, военнослужащие находятся в состоянии готовности. "Бундесвер должен тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", - сказал Карстен Бройер.

Генеральный инспектор отметил, что эти военные учения по времени частично пересекаются с российско-белорусскими маневрами "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. "Мы хотим сдерживать, а не провоцировать эскалацию", - заявил он, призвав не "попадаться на уловки" российской дезинформации в этой связи.

Маневры Quadriga 2025

В военных учениях Quadriga 2025, которые на этот раз не являются официальными маневрами НАТО, участвуют более 8000 солдат и офицеров из 14 государств Североатлантического альянса, а также 40 кораблей, 30 самолетов или вертолетов и более 1800 транспортных средств. В ходе маневров будет, в частности, отработана переброска войск и техники по морю, суше и воздуху в Литву с целью обеспечения защиты восточного фланга НАТО (учения Grand Eagle).

Помимо Германии в маневрах участвуют страны региона Балтийского моря - Швеция, Финляндия, Дания, Польша, Эстония, Латвия и Литва, - а также Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, США и Канада.

#россия #учения #германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    😂😂😂 Внук еврейской бабушки Путин решил захватить Германию,которая чем только не помогала Израилю и где те же внучата у власти,что и Путин,?! Снова народ Германии,видимо,на бабки разводят,ну а нам давно не привыкать разводов от внучков 👽

    1
    0

Видео