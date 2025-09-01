Baltijas balss logotype
На фоне америанских угроз Венесуэла поссорилась с Эквадором, зато подружилась с Турцией

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Эквадор не резиновый, решили законодатели.

Все происходящее следует воспринимать в контексте обострения отношений Каракаса и Вашингтона.

Национальная ассамблея Эквадора одобрила прекращение действия миграционного соглашения с Венесуэлой, подписанного в 2010 году. Этот договор в течение пятнадцати лет облегчал получение виз и видов на жительство для граждан Венесуэлы в андской стране.

Решение поддержали 86 голосами представители правящих партий, Социал-христианской партии (PSC) и «Пачакутик», политического крыла Конфедерации коренных народов Эквадора (Conaie). В то же время партия «Гражданская революция» (RC), возглавляемая экс-президентом Рафаэлем Корреа, чьё правительство подписало соглашение, воздержалась от голосования. Мера была инициирована по просьбе президента Даниэля Нобоа, который 11 марта поручил Министерству иностранных дел начать процесс денонсации соглашения. В исполнительном указе Нобоа указал, что приостановка и сокращение международного финансирования миграционных программ сделали соглашение обременительным для государства.

В ходе парламентских дебатов председатель Комиссии по международным отношениям Лусия Харамильо (Национальное демократическое действие) пояснила, что соглашение «более не отвечает своей основной цели и представляет экономическое давление на эквадорцев». Однако она подчеркнула, что решение не означает закрытия границ для венесуэльцев, а направлено на обеспечение упорядоченного и контролируемого процесса их пребывания в стране.

«Никто не теряет прав, но Эквадор восстанавливает контроль над миграцией и защищает жизни своих граждан», — заявила Харамильо, напомнив, что Эквадор уже принял тысячи венесуэльцев в периоды кризиса.

Она также сослалась на заключение Конституционного суда, в котором указано, что денонсация соглашения не нарушает право на мобильность, закреплённое в Конституции.

В дебатах прозвучали и противоположные мнения. Депутат от партии Корреа Рикардо Патиньо, подписавший соглашение в 2010 году как министр иностранных дел, выразил сожаление по поводу решения и настаивал, что подобные союзы должны сохраняться для «блага граждан обеих стран». Тем не менее его фракция воздержалась от голосования.

На 2024 год в Эквадоре проживало около 444 800 венесуэльцев, согласно данным Платформы межведомственной координации по делам беженцев и мигрантов из Венесуэлы (R4V), что делает страну пятой в регионе по численности венесуэльских мигрантов после Колумбии, Перу, Бразилии и Чили.

Тем временем, с 15 сентября начнет функционировать прямой торговый маршрут между Венесуэлой и Турцией, что укрепит экономические и коммерческие связи между двумя странами. Об этом сообщил министр промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Ареаса.

Инициатива направлена на упрощение торговли между двумя странами, избегая посредников и снижая логистические издержки.

«Мы открываем прямой путь обмена с Турцией, который позволит нам увеличить экспорт нашей продукции, такой как кофе, какао и другие несырьевые товары», — пояснил Ареаса.

Кроме того, новый маршрут предоставит венесуэльским компаниям доступ к турецким товарам, включая промышленное оборудование, текстиль и технологии. Это сотрудничество также предполагает обмен знаниями и инвестициями в ключевые секторы экономики.

#венесуэла
