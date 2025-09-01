Уши торчат из Лондона? Украина будет бить по России ракетами с двигателем из СССР

Как на Украине всего за год могла появиться ракета с дальностью полета в три тысячи километров? И что на самом деле означает символ "фламинго" - спорят в соцсетях.

Ракета "Фламинго", потенциально способная изменить баланс сил и существенно повысить шансы Украины на отражение российской агрессии, появилась в медийном пространстве неожиданно – и рассказали о ней не украинские власти, а представители частной компании-производителя, пишет "Радио свобода".

В свою очередь, в соцсетях гадают над символикой. Официально название "Фламинго", как рассказали The Economist в частной компании Fire Point, – реверанс в отношении женщин, работающих на высоких должностях в военной отрасли (технический директор компании – Ирина Терех, в прошлом архитектор и производитель противотанковых конструкций), носовой обтекатель одного из прототипов ракеты был выкрашен в розовый цвет, пишет "Радио свобода".

Но есть и другая версия: так, в английской литературе фламинго запомнился благодаря "Алисе в Стране чудес" британского писателя Льюиса Кэрролла, где Королева и Алиса играют в крокет, используя фламинго вместо молотков-клюшек. Этот образ потом стал культовым и часто использовался в иллюстрациях, театральных постановках и киноэкранизациях в Великобритании. «Алиса подумала, что в жизни не видала такой странной площадки для игры в крокет: сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Солдаты делали мостик – да так и стояли, пока шла игра»,_ — Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране чудес».

Корни ракеты также могут быть британские: прототип британской компании из ОАЭ, а двигатели - модифицированные авиадвигатели из СССР, производившиеся на украинском заводе.

«Прототип этой – или очень похожей – ракеты специалисты уже могли видеть в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах на выставке IDEX. Его под названием Milanion FP-5 представила как собственную разработку компания Milanion Group (Великобритания-ОАЭ), которая уже неоднократно сотрудничала с Украиной в оборонной сфере, пишет "Радио свобода".

Melanion FP-5 не просто похожа на украинскую "Фламинго" внешне, но и имеет тот же индекс в названии FP-5 (у "Фламинго" он отсылает к названию производителя, Fire Point), сходный размер и очень близкие технические характеристики. Представители Fire Point отказались комментировать это совпадение изданию The Economist, сославшись на вопросы безопасности, сказав только, что "наша февральская идея оказалась удачной".

Украинские разработчики утверждают, что идея создания "Фламинго" возникла из наброска на салфетке, сделанного в конце 2024 года, а вдохновением для новой ракеты стали V-1 (первая в истории крылатая ракета, или самолет-снаряд, разработанная в нацистской Германии в 1940-е) и советский "Стриж" (первый беспилотник СССР, созданный в 1970-е). Оба эти прототипа отличаются необычным расположением двигателя – над фюзеляжем, точно так же, как у "Фламинго".

Официальных данных о размере "Фламинго" нет, но на основе фотографий и изображений различные эксперты дают оценку длины ракеты от 6-7 метров до 12-14 метров, а размаха крыльев – около 6 метров. Команда CIT, на основе собственного анализа, склоняется к тому, что реальная длина ракеты может находиться в пределах 10 – 12 метров. Таким образом, "Фламинго" очень большая для современной крылатой ракеты: она вдвое длиннее Storm Shadow/Scalp и в полтора раза – Х-101. Из применяемых Россией крылатых ракет сравнимый размер имеет только Х-22, которая изначально разрабатывалась как противокорабельный носитель ядерного оружия и при этом обладает гораздо большей скоростью - 4 тысячи км/ч.

Основные технические характеристики ракеты Ирина Терех назвала в интервью агентству AP: дальность полета "Фламинго" может составлять три тысячи километров с круговым вероятным отклонением от цели до 14 метров, вес боевой части – 1150 килограммов. В качестве системы навигации, вероятнее всего, используется стандартный набор, состоящий из GPS-навигатора и инерциальной системы. Скорость "Фламинго" официально не называлась, но она может быть аналогична характеристике концепта Milanion Group: крейсерская 850 – 900 километров в час, максимальная – 950.

"Эти характеристики пока не верифицированы, но они не кажутся мне сумасшедшими", – считает исследователь Фабиан Хинц из Лондона.

Представитель компании-разработчика ракета Ирина Терех заявила AP, что в настоящее время Fire Point производит по одной ракете в день, и уже к октябрю рассчитывает нарастить скорость производства до семи в день. В таком случае масштаб производства дальнобойных ракет у Украины может быть сопоставим с российскими предприятиями, которые, по оценке украинской разведки, ежегодно производят 2400 – 3000 ракет различных модификаций.

Нетипично высокая для ракетной индустрии скорость производства на одном предприятии скорее всего объясняется тем, что главный и самый сложный элемент "Фламинго" не производится, а используется в готовом виде. Фабиан Хинц был одним из первых аналитиков, которые заметили, что двигатель "Фламинго", показанный на фотографиях и видео, очень похож на украинский (изначально советский) авиационный двигатель АИ-25 или одну из его модификаций, которые выпускались на "Запорожском моторостроительном заводе" (сейчас – "Мотор Сич") и по лицензии в Чехословакии. "У меня нет сомнений, что это именно тот двигатель. И ракета во многом сделана из готовых частей, ее боеголовка скорее всего сделана из стандартной авиабомбы", – считает Хинц. По одной из версий, это может быть американская авиабомба Mk 84 либо Blu-109/B, в CIT также не исключают, что боеголовка была создана для "Фламинго" специально.

Сопоставив предполагаемые технические характеристики "Фламинго" с параметрами двигателя типа АИ-25, специалисты CIT пришли к выводу, что они достаточно точно соответствуют друг другу: взлетная тяга АИ-25 и его расход как раз обеспечивают "Фламинго" примерно 3,5 часа полета, которых достаточно, чтобы преодолеть около 3000 километров. Объем необходимого для этого топлива также соответствует размерам и весу "Фламинго".

"Баллистические ракеты вообще очень сложно разрабатывать, – говорит в комментарии РС Фабиан Хинц, исследователь в области ракетного и беспилотного вооружения из Института стратегических исследований (со штаб квартирой в Лондоне - прим.). – Если речь идет о ракетах сравнительно небольшой дальности, а как раз такие и нужны Украине, в них как правило используется твердое топливо, которое дорого и небезопасно производить и использовать. Кроме того, баллистика требует очень хорошей системы навигации и прицеливания, так как на финальном отрезке траектории она имеет очень высокую скорость. А вот крылатые ракеты могут быть относительно технологически простыми. Мы видим на примерах в разных странах мира, что граница между крылатой ракетой и дальнобойным дроном-камикадзе постепенно стирается: в сущности и то и то – небольшой самолет, задача которого – пролететь несколько сотен километров и врезаться в цель. Разработчики дронов начинают ставить на свои аппараты реактивные двигатели – и в сущности получают крылатые ракеты».