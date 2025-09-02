Baltijas balss logotype
Финские военные в угоду НАТО отказались от древнего символа 0 463

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Через 107 лет знамена придется сдать в музей.

Через 107 лет знамена придется сдать в музей.

ВВС подчеркивают, что его использование никак не связано с нацистской Германией.

Cвастика изображалась на флагах различных подразделений ВВС Финляндии с 1918 года. По словам официальных лиц, она никак не связана с нацистской Германией.

Военно-воздушные силы Финляндии, которая теперь входит в НАТО, готовятся отказаться от свастики, которая до сих пор красуется на нескольких флагах подразделений, в основном для того, чтобы избежать неловкости в отношениях с западными союзниками.

История использования финскими ВВС свастики, которая с XX века в основном ассоциируется с нацистами и группами ненависти, сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Это древний символ, и финские ВВС начали использовать его за много лет до возникновения нацистской Германии. Изменения происходили в течение многих лет. Несколько лет назад эмблема со свастикой была тихо убрана с эмблемы командования ВВС.

Но свастика осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и других иностранцев, которые замечают ее на военных мероприятиях. "Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда могут возникать неловкие ситуации с иностранными гостями. Наверное, разумнее жить в ногу со временем", - сказал Томи Бём, новый глава военно-воздушных сил Карелии, выступая перед государственной телекомпанией.

Силы обороны в электронном письме, направленном в Ассошиэйтед Пресс, сообщили, что план обновления флагов военно-воздушных сил был запущен в 2023 году, когда Финляндия вступила в НАТО, но заявили, что он не связан с вступлением в альянс.

Цель, по его словам, заключалась в том, чтобы "обновить символику и эмблемы флагов, чтобы лучше отразить нынешнюю идентичность ВВС".

Ежедневная газета Helsingin Sanomat сообщает, что причиной отказа от спорной эмблемы стало восприятие свастики как "позорного символа в международном контексте".

ВВС и финская общественность в целом годами настаивали на том, что свастика, используемая в финских ВВС, "не имеет ничего общего с нацистской свастикой", - сказал Тейво Тейванен, профессор мировой политики в Университете Хельсинки, который в этом месяце выпустил книгу, название которой с финского переводится как "История свастики".

Но теперь, после интеграции Финляндии в НАТО, политики решили, что "необходимо более тесно интегрироваться с вооруженными силами таких стран, как Германия, Нидерланды и Франция - стран, где свастика является явно негативным символом", - добавил он.

ВВС Финляндии приняли эмблему со свастикой в 1918 году, вскоре после того, как страна обрела независимость после более чем столетнего правления императорской России.

Вскоре после этого финские ВВС приняли синюю свастику на белом фоне в качестве национальной эмблемы на всех своих самолетах с 1918 по 1945 год. После войны это изображение еще несколько десятилетий оставалось на флагах и знаках отличия некоторых подразделений ВВС, а также на знаках отличия Военно-воздушной академии.

Финские ВВС подчеркивают, что использование символа никак не связано с нацистской Германией, хотя во время Второй мировой войны Финляндия неохотно вступила в союз с Третьим рейхом.

Читайте нас также:
#финляндия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
