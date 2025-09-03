Мишель Обама, Брижит Макрон, Серена Уильямс, Марго Робби, Леди Гага, Генри Кавилл — таков далеко не полный список знаменитостей, которых блогеры-конспирологи за последние годы обвинили в том, что они являются транс-персонами («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Так называемые «трансвестигейторы» утверждают, что транслюди незаметно наращивают свое влияние в Голливуде и Вашингтоне, продвигая извращенные идеи. Forbes.ru рассказывает, откуда такие теории берутся, на чем основываются и почему набирают популярность

«Встретимся в суде»

В феврале 2025 года француз Ксавье Пуссар, который называет себя журналистом-расследователем, издал за свои деньги книгу «Становясь Брижит». В ней Пуссар утверждает, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона скрывает свой «подлинный» пол и в действительности является мужчиной. Надпись на обложке книги гласит, что «расследование» автора «представлено» Кэндис Оуэнс — 36-летней темнокожей ультраконсервативной американской активисткой, сторонницей Дональда Трампа и движения MAGA (Make America Great Again). В своем подкасте и соцсетях она регулярно продвигает разнообразные теории, связанные с гендерной идентичностью и полом знаменитостей. А в марте 2024-го заявила, что «готова поставить всю свою профессиональную репутацию» на то, что Брижит Макрон — «на самом деле мужчина».

Конспирологическая теория, которую отстаивают Пуссар и Оуэнс, впервые прозвучала в 2021-м, за год до президентских выборов во Франции. Тогда в праворадикальном французском издании Faits & Documents («Факты и документы»), доступном только по подписке и распространяемом исключительно в бумажном варианте, вышла статья некой Наташи Рей о происхождении супруги Макрона.

Рей позиционировала себя как независимую журналистку «вне узкого круга мейнстримных СМИ». Прежде чем заняться публицистикой, она продавала эфирные масла. Faits & Documents уже уличали в распространении теорий заговора, а также в пропаганде антисемитизма. Одним из авторов издания значился тот самый Ксавье Пуссар, автор вышеупомянутой книги.

Рей утверждала, что человека по имени Брижит Макрон не существовало и что мужчина по имени Жан-Мишель Троньё, известный как брат первой леди Франции, сменил пол («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и начал использовать женское имя. Статью Рей подкрепила четырехчасовым видео на YouTube, в котором у нее брала интервью некая Амандин Рой, называвшая себя медиумом. По словам Рей, она три года изучала обстоятельства жизни Брижит Макрон, после того как фигура жены президента показалась ей на нескольких снимках «странной».

Британская The Telegraph тоже отмечает, что среди аккаунтов, распространявших эту теорию в соцсети X (бывший Twitter), было много сообществ антиваксеров и приверженцев QAnon — другой конспирологической теории, согласно которой миром руководит тайная группировка звезд и политиков, практикующих педофилию и каннибализм. Несмотря на разгоревшийся скандал, Макрон одержал победу на выборах в апреле 2022 года, опередив лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во втором туре более чем на 5 млн голосов. Тем не менее «трансвестигейтинг» (от английских trans и investigate — «транс» и «расследовать») против его жены продолжился.

Последние четыре года Макроны довольно активно, но почти безуспешно пытаются бороться с этими слухами. В 2021-м жена президента подала иск о клевете против Наташи Рей и Амандин Рой. В сентябре прошлого года суд постановил выплатить компенсацию в размере €8000 Брижит Макрон и €5000 — ее брату Жан-Мишелю Троньё, которому сейчас 80 лет и который проживает на севере Франции. Однако ответчицы подали апелляцию и были оправданы парижским судом — не потому, что их утверждения о поле жены президента оказались правдой — а потому что их действия не подходили под узкое определение клеветы во французском праве. После первого приговора появилась информация о том, что Наташа Рей намерена попросить политического убежища в России, однако в середине августа этого года ее адвокат заявил, что она передумала, так как из-за состояния здоровья не может пока покинуть Францию.

Весной 2024 года Кэндис Оуэнс, сославшись на «расследование» Рей, заявила, что первая леди Франции и ее брат — это на самом деле один и тот же человек. Через несколько месяцев стало известно, что Макроны подали против Оуэнс иск о клевете. В их заявлении говорится, что «кампания мисс Оуэнс была задумана исключительно с целью задеть нас и причинить боль нам и нашим семьям, а также привлечь внимание».

К такому же выводу пришли расследователи портала Snopes, специализирующегося на проверке слухов: по их мнению, нет никаких поводов сомневаться в обстоятельствах личной жизни Брижит Макрон и в том, что при рождении ей был приписан женский пол. Но Оуэнс не отступилась — она заявила, что не откажется от своих слов и готова отстаивать свою позицию в суде. Решение по иску Макронов пока не вынесено.

Новая евгеника

«Теории, которые распространяют трансвестигейторы, в основном касаются знаменитостей и представителей власти, — объясняет колумнистка социалистического издания Workers’ Liberty Наталия Кэссиди. — Они сводятся к тому, что транслюди прячутся у всех на виду и всех обманывают, чтобы незаметно насаждать свое влияние».

Похожим образом описывает феномен трансвестигейтинга социальный психолог из Кембриджского университета Сандер ван дер Линден: «Это совокупность убежденности в том, что злые элиты скрывают от нас правду и не являются теми, за кого себя выдают, и подозрительного отношения к транслюдям. По сути, это более удобоваримая версия теории о том, что властные люди на самом деле являются рептилоидами (вымышленная инопланетная раса. — Forbes) — это для большинства людей звучит чересчур невероятно».

Трансвестигейтинг иногда сравнивают с френологией и евгеникой. Первое — сформировавшаяся в XIX веке и с тех пор много раз разоблаченная псевдонаучная теория о том, что по строению черепа человека можно вычислить особенности его психики. Второе — учение о селекции путем искусственного отбора, которое пытались реализовать, например, в нацистской Германии в рамках программ расовой гигиены и массового уничтожения нежелательных групп людей. Общее у трансвестигейтинга с этими двумя направлениями в том, что его последователи постоянно проверяют людей на соответствие жестким внешним критериям «нормальности» — форме подбородка, ширине плеч, интонации голоса. А тех, кто хотя бы слегка отклоняется от них, моментально объявляют скрытым трансчеловеком.

Трансвестигейтингом в основном занимаются сторонники QAnon, антиваксеры и приверженцы других конспирологических теорий. Сам трансвестигейтинг при этом представляет сопоставление снимка знаменитости в фотошопе или другой программе с якобы объективно правильной формой мужского или женского черепа.

Первые случаи трансвестигейтинга относятся еще к концу 2000-х. Тогда ему чаще всего подвергались темнокожие женщины — в частности, теннесистки Серена и Винус Уильямс. В 2008 году менеджер Леди Гаги выступил с опровержением слухов о том, что певица — гермафродит, то есть обладает женскими и мужскими половыми признаками. А в 2017-м, после победы Трампа на выборах в США, теория заговора широко распространилась среди сторонников американского президента.