Эстония готова послать войска на Украину в рядах «коалиции решительных» 1 491

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
Euronews
Эстония готова послать войска на Украину в рядах «коалиции решительных»

Президент Эстонии заявил, что готов предоставить войска для сил, которые "Коалиция решительных" намерена направить в Украину в качестве гарантии безопасности.

Эстония "не очень обеспокоена" тем, что силы, которые союзники могут направить в Украину в качестве гарантии безопасности, ослабят восточный фланг НАТО, но этот вопрос обсуждается с военным альянсом, заявил в среду президент страны.

Власти Эстонии, которая входит в число 30 стран Европы, составляющих "Коалицию решительных", заявили, что готовы направить войска в Украину в составе международных сил по обеспечению безопасности после прекращения огня.

Литва и Латвия также заявили, что готовы присоединиться, но в Вильнюсе подчеркнули, что это будет зависеть от вклада Вашингтона.

Польша, еще одна страна, имеющая общую границу с РФ и близким союзником Москвы Беларусью, заявила, что не будет принимать участие, поскольку ее войска нужны для защиты собственных границ.

Непосредственная близость к России "не является здесь проблемой", сказал президент Эстонии Алар Карис журналистам в среду после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

"Мы знаем, что современное оружие может очень быстро долететь до других частей Европы", - отметил эстонский президент.

"Я хочу быть уверенным, что американские войска останутся здесь, в Европе, не только рядом с границей, но и в Германии, в Польше и в других местах. Мы обсуждаем это и с генеральным секретарем, чтобы убедить американцев и дать нам время для наращивания собственных сил и средств", - подчеркнул Карис.

"Опасения есть, но мы не сильно обеспокоены, потому что мы все работаем над этим вопросом", - сказал он, добавив, что эта тема также будет поднята во время его встречи с главнокомандующим союзными войсками в Европе на следующей неделе.

Рютте также попытался преуменьшить опасения, отметив, что, хотя НАТО не будет напрямую играть роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины, организация участвует в дискуссиях, "чтобы не допустить нерационального распределения ресурсов".

"Это означает, что мы всегда должны думать, какое влияние это окажет на планы НАТО, иностранные сухопутные войска и т. д.", - сказал он, выступая вместе с Карисом.

В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 000 американских военнослужащих, но европейские союзники по НАТО ожидают сокращения численности американских войск в связи с изменением внешней политики Вашингтона. Ожидается, что США обнародуют свои планы до конца года.

Европейцы также требуют от Белого дома более детального описания того, как Америка будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Во вторник Елисейский дворец заявил, что страны, участвующие в "Коалиции решительных", почти завершили техническую работу над гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине после перемирия, и теперь необходимо подтверждение поддержки со стороны США.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что европейцам придется взять на себя большую часть заботы о гарантиях безопасности, Белый дом не будет отправлять американские войска, но заявил о своей готовности оказать поддержку европейским усилиям. Это может принять форму воздушного и ракетного прикрытия, а также более широкого обмена разведданными.

В то же время страны ЕС работают над укреплением своей оборонной базы и оперативной совместимости, в частности, путем совместной закупки новых систем вооружений.

Три страны Балтии и Польша, в частности, запросили миллиард евро из 150-миллиардной программы оборонных займов ЕС на создание линии обороны вдоль границы с РФ и Беларусью.

#эстония #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го сентября

    о хоспаде... коолиция обосранных старческих штанов и дрожащих коленок... заткнулись бы. не позорились..

    12
    2

