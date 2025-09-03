Baltijas balss logotype
Министр образования Литвы объяснила, почему в стране нельзя закрыть русские школы

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Министр образования Литвы объяснила, почему в стране нельзя закрыть русские школы

Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповене заявила, что на сегодняшний день вопрос о закрытии русскоязычных школ не подлежит обсуждению из-за норм, закреплённых в Конституции и законах страны.

«Я считаю, что сегодня мы не можем обсуждать этот вопрос, поскольку Конституция чётко нас обязывает, как и законодательные акты, включая Закон об образовании. Мы обязаны обеспечить представителям нацменьшинств возможность учиться по образовательным программам нацменьшинств», — сказала Р. Поповене журналистам в среду.

Тем не менее, министр подчеркнула, что в настоящее время ведётся поиск способов увеличить количество уроков литовского языка в школах нацменьшинств.

«Обучение государственному языку обязательно, и интеграция учеников в дальнейшем — необходима. Мы этим и занимаемся. (...) Сейчас ищем возможности увеличить количество уроков литовского языка в начальных классах школ нацменьшинств», — отметила она.

Впервые подобные дискуссии в Литве начались после вторжения России в Украину. К ним вернулись вновь, когда стало известно, что в Латвии и Эстонии завершается заключительный этап реформы русских школ — они должны полностью перейти на обучение на латышском и эстонском языках соответственно.

#литва #русский язык #школы
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Оказывается в литовском демократическом государстве, нельзя, ограничивать в образовании детей нацменьшинств, а в латышском - можно. Соблюдена ли первая статья Сатверсме, что Латвия -демократическое государство?

    23
    0
  • З
    Злой
    3-го сентября

    В литве мало русских и нулевой закон гражданства- они не опасаются, поэтому не показатель, типа какой-то там справедливости, был бы у них больше процент русских, пели по- другому и всё бы позакрывали.

    17
    19

