Министр образования Литвы объяснила, почему в стране нельзя закрыть русские школы

Министр образования, науки и спорта Литвы Раминта Поповене заявила, что на сегодняшний день вопрос о закрытии русскоязычных школ не подлежит обсуждению из-за норм, закреплённых в Конституции и законах страны.

«Я считаю, что сегодня мы не можем обсуждать этот вопрос, поскольку Конституция чётко нас обязывает, как и законодательные акты, включая Закон об образовании. Мы обязаны обеспечить представителям нацменьшинств возможность учиться по образовательным программам нацменьшинств», — сказала Р. Поповене журналистам в среду.

Тем не менее, министр подчеркнула, что в настоящее время ведётся поиск способов увеличить количество уроков литовского языка в школах нацменьшинств.

«Обучение государственному языку обязательно, и интеграция учеников в дальнейшем — необходима. Мы этим и занимаемся. (...) Сейчас ищем возможности увеличить количество уроков литовского языка в начальных классах школ нацменьшинств», — отметила она.

Впервые подобные дискуссии в Литве начались после вторжения России в Украину. К ним вернулись вновь, когда стало известно, что в Латвии и Эстонии завершается заключительный этап реформы русских школ — они должны полностью перейти на обучение на латышском и эстонском языках соответственно.