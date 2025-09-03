По-взрослому: Польша просит США пригласить ее в G20 в связи с ростом ВВП

Польское правительство рассчитывает на место в "Группе 20" ведущих экономик мира после объявления премьер-министра страны Дональда Туска о том, что ВВП Польши теперь превышает один триллион долларов.

Польша обратилась к Соединенным Штатам, которые в 2026 году будут председательствовать в "Группе 20" (G20, "большой двадцатки") с просьбой предоставить ей приглашение в G20. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщил во вторник, 2 сентября, телеканал TVP World.

Министр иностранных дел страны добавил, что уже обсудил этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио во время переговоров в Майами и считает, что Польша имеет достаточно оснований для вступления в "большую двадцатку". "Мы имеем на это право, не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент", - заявил Сикорский.

В тот же день ранее премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что Польша стала "государством-триллионером" (с ВВП более 1 триллиона долларов. - Ред.), войдя в число всего двадцати стран "очень эксклюзивного клуба". По данным Международного валютного фонда (МВФ), приведенным телеканалом, ВВП Польши в 2025 году составил около 980 млрд долларов.