Французские госпитали примут до 50 000 раненых за полгода войны с РФ 0 392

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Ежедневный приток с фронта может исчисляться несколькими сотнями.

Военные Пятой Республики уже составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией.

Власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к «масштабным боевым действиям» в марте 2026 года, пишет Le Figaro. В Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему 10 000–50 000 военнослужащих за 10–180 дней, от 100 до 250 человек ежедневно на протяжении 60 дней. Французкие врачи должны подготовиться к ведению работы в условиях, необходимых для покрытия военных и гражданских нужд.

По данным издания, совместную работу начали Генеральный директорат здравоохранения (DGS) и Центральное управление Службы здравоохранения вооруженных сил. Работа ведется в рамках проекта, подготовленного Генеральным секретариатом обороны и внутренней безопасности (SGDSN), чтобы отреагировать на «серьезный кризис» (военный конфликт, промышленная авария, климатическое событие или кибератака). В рамках него также готовится буклет для населения и бизнеса.

Создается система прогнозирования потоков раненых в соответствии с возможностями их приема по всей стране, а также система перевозок тяжелораненых пациентов воздушным транспортом, поездами, медицинскими автобусами. Обсуждается создание медицинских транзитных центров для раненых у транспортных узлов — вокзалов, портов, аэропортов. Медиков призывают участвовать в работе Военно-медицинской службе армии и проходить тренировки по травматологической, психологической реабилитации в условиях войны.

Минздрав подтвердил, что перед ними стоит задача подготовка плана к обеспечению ухода за ранеными военными в рамках гражданской системы здравоохранения. В практическом плане гражданские больницы должны помогать армейской медслужбе и ухаживать за военными ранеными, которые могут появиться из-за перегрузки военных госпиталей.

В министерстве здравоохранения Figaro сообщили, что задача состоит в том, чтобы предвидеть риски и угрозы, с которыми может столкнуться система здравоохранения. Гражданские больницы готовятся к различным сценариям, когда им придется столкнуться со значительным притоком жертв, уточнили в ведомстве. Эта предварительная работа, связанная с гипотетическим участием в крупном конфликте, она является частью долгосрочных мероприятий, проводимых на уровне НАТО и Евросоюза, в которые входит Франция, напомнило министерство. Президент Французского общества медицины катастроф Катрин Бертран говорит, что эта работа ведется «в течение одного-двух лет», сценарий вероятного конфликта не подразумевает, что Франция обязательно подвергнется нападению.

Министр здравоохранения Катрин Вотрен в интервью BFMTV заверила, что это не панические решения, а часть предварительной системы подготовки: «Нормально, что государство готовится — это обязанность государственных институтов». Соответствующие планы интегрированы в национальные планы правительства по реагированию на чрезвычайные ситуации и войны.

Французские военные уже составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного конфликта НАТО с Россией, писала Le Figaro в апреле. На картах отмечали расположение мостов и пунктов пересечения границы. По информации газеты, в 2024 году в Румынию прибыли военнослужащие 28-й отдельной воинской части Сухопутных войск Франции, которая является единственным подразделением военных топографов. В результате совместной работы французских военных топографов и румынского агентства картографии была составлена трехмерная карта местности с участками, которые могут быть использованы российскими войсками при наступлении. Необходимость обновить карту местности возникла после того, как страны НАТО решили укрепить свою обороноспособность «для противодействия российской угрозе», писала газета.

