Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Благодаря войне Россия стала лидером в сфере протезирования - DW 0 419

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
Deutsche Welle
Благодаря войне Россия стала лидером в сфере протезирования - DW

Война сделала Россию "флагманом" в сфере протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, протезирование в России теперь впервые не уступает Китаю.

Россия вышла на "флагманский уровень" в вопросе протезирования после начала войны против Украины, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг, 4 сентября, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Ее слова приводит Telegram-канал "Осторожно, новости".

"Участники специальной военной операции (так официально называют войну против Украины власти России. - Ред.), наши ветераны, стали драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять те разработки, тот накопленный мировой опыт именно у нас в стране", - сказала Цивилева, выступая на сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность".

Раньше, по словам замминистра, участие государства в вопросе протезирования сводилось к тому, что власти выдавали протез человеку с инвалидностью. "Мы столкнулись с тем, что инвалиды после получения протезов везут эти "руки и ноги" и не понимают, как они функционируют", - рассказала Анна Цивилева. Поэтому в России разработали специальный стандарт, в рамках которого людей учат пользоваться протезами, "максимально восполняя утраченную функцию".

Россияне в 2024 году получили на 53% больше протезов рук и ног, чем в 2023-м.

По словам Цивилевой, теперь протезирование в России впервые не уступает Китаю.

Читайте нас также:
#война на украине #военная медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 330
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 179
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 9
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 12
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 13
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 36
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 38
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 56
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 9
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 12
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео