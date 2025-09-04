Благодаря войне Россия стала лидером в сфере протезирования - DW

Война сделала Россию "флагманом" в сфере протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. По ее словам, протезирование в России теперь впервые не уступает Китаю.

Россия вышла на "флагманский уровень" в вопросе протезирования после начала войны против Украины, заявила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг, 4 сентября, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. Ее слова приводит Telegram-канал "Осторожно, новости".

"Участники специальной военной операции (так официально называют войну против Украины власти России. - Ред.), наши ветераны, стали драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять те разработки, тот накопленный мировой опыт именно у нас в стране", - сказала Цивилева, выступая на сессии "Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность".

Раньше, по словам замминистра, участие государства в вопросе протезирования сводилось к тому, что власти выдавали протез человеку с инвалидностью. "Мы столкнулись с тем, что инвалиды после получения протезов везут эти "руки и ноги" и не понимают, как они функционируют", - рассказала Анна Цивилева. Поэтому в России разработали специальный стандарт, в рамках которого людей учат пользоваться протезами, "максимально восполняя утраченную функцию".

Россияне в 2024 году получили на 53% больше протезов рук и ног, чем в 2023-м.

По словам Цивилевой, теперь протезирование в России впервые не уступает Китаю.