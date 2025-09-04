Согласно главе Суоми, "решение украинского конфликта будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году".

Финляндия якобы «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила свою независимость. Об этом заявил финский президент Александр Стубб.

«Мы все ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», - сказал Стубб он в интервью британскому изданию Economist. Так он прокомментировал подписанный в 1944 году договор с Советским Союзом.

Ранее Стубб говорил, что решение украинского конфликта будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году, благодаря чему завершились боевые действия между СССР и Финляндией. Финский лидер уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии. При этом он жаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии отошла к Советскому Союзу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила заявление Стубба, назвав его «адом». Она напомнила о советско-финской войне 1939 - 1940 годов, а также о том, на чьей стороне была Финляндия в начале Второй мировой войны. По словам дипломата, «опыт взаимодействия», который имел в виду Стубб, тесно связан с поддержкой финскими властями Третьего рейха и преступлениями против мирного населения.

Московское перемирие было подписано 19 сентября 1944 года между СССР и Великобританией с одной стороны и Финляндией – с другой. Одним из его условий было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории. к Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Советско-финская граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров.