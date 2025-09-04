Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тунисец, ранивший пятерых в Марселе, застрелен полицией. Тунис считает это неоправданным убийством 0 493

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Тунисец, ранивший пятерых в Марселе, застрелен полицией. Тунис считает это неоправданным убийством

Во вторник, 2 сентября 2025 года, в Марселе (Франция) 35-летний гражданин Туниса Абделькадер Д. устроил ножевое нападение, ранив пятерых человек, прежде чем был застрелен полицией, сообщает портал RFI.

После инцидента Министерство иностранных дел Туниса вызвало временного поверенного в делах посольства Франции в Тунисе, выразив решительный протест и назвав действия французских силовых структур «неоправданным убийством».

Во вторник 35-летний Абделькадер Д. был выселен из отеля в Марселе за неуплату аренды. Вскоре после этого он вернулся на место происшествия, вооружившись двумя ножами и железным прутом. С криком «Аллаху Акбар» он напал на нового жильца своего номера и нанес ему ножевое ранение. Затем он напал на управляющего отелем и его сына и ударил их ножом. После этого он продолжил нападение на прохожих и посетителей близлежащего кафе. И начал угрожать патрулю полицейских на улице.

Полицейские застрелили его после того, как он проигнорировал их требования прекратить агрессию.

Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Управляющий гостиницей и его сын получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Гражданин Туниса Абделькадер Д., по словам прокурора Марселя Николя Бессона, «не выглядел радикальным, но страдал психическими расстройствами». Он был известен склонностью к насилию и зависимостью от кокаина и алкоголя. Обстоятельства преступления остаются неясными, но, по словам министра внутренних дел Брюно Ретайо, «мотив был, по всей видимости, личный, связанный с неоплаченной арендой».

Реакция Туниса

Министерство иностранных дел Туниса выразило решительный протест в связи с действиями французской полиции. В заявлении говорится, что Тунис считает инцидент «неоправданным убийством» и ожидает от французской стороны проявления всей необходимой строгости и оперативности в расследовании. Кроме того, Тунис подтвердил свою приверженность защите интересов своих граждан за рубежом.

Мнение экспертов

Несмотря на крик «Аллаху Акбар», французская прокуратура не стала квалифицировать инцидент как террористический акт, сославшись на психическое состояние нападавшего. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что нападавший, вероятно, стремился завершить свою жизнь в ходе нападения, и поблагодарил полицию за решительные действия,

Этот инцидент привлек внимание к вопросам психического здоровья, миграции и безопасности в Европе. Франция и другие страны продолжают сталкиваться с вызовами, связанными с насилием, психическими расстройствами, и необходимостью балансировать между обеспечением безопасности и правами людей.

Читайте нас также:
#франция #криминал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 331
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 179
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 12
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 14
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 15
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 38
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 59
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 12
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 14
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео