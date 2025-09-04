Тунисец, ранивший пятерых в Марселе, застрелен полицией. Тунис считает это неоправданным убийством

Во вторник, 2 сентября 2025 года, в Марселе (Франция) 35-летний гражданин Туниса Абделькадер Д. устроил ножевое нападение, ранив пятерых человек, прежде чем был застрелен полицией, сообщает портал RFI.

После инцидента Министерство иностранных дел Туниса вызвало временного поверенного в делах посольства Франции в Тунисе, выразив решительный протест и назвав действия французских силовых структур «неоправданным убийством».

Во вторник 35-летний Абделькадер Д. был выселен из отеля в Марселе за неуплату аренды. Вскоре после этого он вернулся на место происшествия, вооружившись двумя ножами и железным прутом. С криком «Аллаху Акбар» он напал на нового жильца своего номера и нанес ему ножевое ранение. Затем он напал на управляющего отелем и его сына и ударил их ножом. После этого он продолжил нападение на прохожих и посетителей близлежащего кафе. И начал угрожать патрулю полицейских на улице.

Полицейские застрелили его после того, как он проигнорировал их требования прекратить агрессию.

Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Управляющий гостиницей и его сын получили ранения средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Гражданин Туниса Абделькадер Д., по словам прокурора Марселя Николя Бессона, «не выглядел радикальным, но страдал психическими расстройствами». Он был известен склонностью к насилию и зависимостью от кокаина и алкоголя. Обстоятельства преступления остаются неясными, но, по словам министра внутренних дел Брюно Ретайо, «мотив был, по всей видимости, личный, связанный с неоплаченной арендой».

Реакция Туниса

Министерство иностранных дел Туниса выразило решительный протест в связи с действиями французской полиции. В заявлении говорится, что Тунис считает инцидент «неоправданным убийством» и ожидает от французской стороны проявления всей необходимой строгости и оперативности в расследовании. Кроме того, Тунис подтвердил свою приверженность защите интересов своих граждан за рубежом.

Мнение экспертов

Несмотря на крик «Аллаху Акбар», французская прокуратура не стала квалифицировать инцидент как террористический акт, сославшись на психическое состояние нападавшего. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что нападавший, вероятно, стремился завершить свою жизнь в ходе нападения, и поблагодарил полицию за решительные действия,

Этот инцидент привлек внимание к вопросам психического здоровья, миграции и безопасности в Европе. Франция и другие страны продолжают сталкиваться с вызовами, связанными с насилием, психическими расстройствами, и необходимостью балансировать между обеспечением безопасности и правами людей.