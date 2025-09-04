Популярный среди туристов лиссабонский фуникулер "Глория" сошел с рельсов. При этом погибли не менее 15 человек, пострадали 18, в том числе трехлетний ребенок. В городе объявлен трехдневный траур, пишет DW .

В столице Португалии Лиссабоне вечером в среду, 3 сентября, сошел с рельсов вагон популярного среди туристов фуникулера "Глория". При этом погибли не менее 15 человек, ранены 18, в том числе пятеро - серьезно, сообщает CNN Portugal.

Один из пострадавших - трехлетний ребенок, его состояние оценивается как удовлетворительное. Тела погибших извлечены из-под обломков. О национальностях погибших и пострадавших пока не сообщается, однако известно, что среди них есть иностранцы.

Один из очевидцев рассказал телеканалу SIC, что вагон фуникулера, мчась по крутой улице "на полной скорости", врезался в здание "с чудовищной силой" и "сложился, как карточный домик".

Городской совет Лиссабона объявил трехдневный траур, начиная с 4 сентября. "Такой трагедии наш город еще никогда не видел", - сказал мэр города Карлуш Муэдаш.

Причиной аварии мог стать обрыв троса

По некоторым данным, причиной аварии мог стать обрыв или ослабление тягового троса. Лиссабонская компания-оператор общественного транспорта Carris заявила, что попавший в аварию вагон своевременно проходил техослуживание согласно протоколам. В Carris добавили, что уже начали расследование и будут вести его совместно с правоохранительными органами.

Фуникулер "Глория" связывает центральный район Байша с расположенным на холме районом Байрру-Алту. Это самый известный фуникулер в Лиссабоне, с его изображением выпускаются сувениры. Он был впервые запущен в эксплуатацию в 1885 году, электрифицирован в 1915 году и проходит капитальный ремонт каждые четыре года, согласно сайту национальных памятников Португалии.