Зеленский ответил на приглашение Путина для переговоров в Москве

"Это не о желании, это нужно. Мы поддерживаем ее в любом формате - и трехстороннюю и двустороннюю. Я считаю, что Россия делает все, чтобы отсрочить. Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Хочешь, чтобы встречи не было - надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече - это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны. А встреча, взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с результатом. Желательно, с окончанием войны", - сказал Зеленский.