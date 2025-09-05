Baltijas balss logotype
Генсека НАТО раскритиковали за слова о Путине и Техасе 1 797

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Генсека НАТО раскритиковали за слова о Путине и Техасе
ФОТО: Global Look Press

Журналист: Рютте хочет высмеять Путина, но ничего не знает о России.

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте, который ранее сравнил президента России Владимира Путина с губернатором Техаса. Комментарий он разместил в соцсети X.

По мнению Христофору, генсек НАТО чувствует себя умным, когда пытается таким образом пошутить о российском лидере. «Рютте ничего не знает о Техасе и в той же мере ничего не знает о России. "Не дразни Техас" и "не тыкай палкой в медведя"», — написал журналист.

#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • А
    Алекс
    5-го сентября

    Какой из путлера руководитель Техаса?Путлер-руководитель колхлза#30лет без урожая#

    4
    42

Видео