Президент США Дональд Трамп переименует Министерство обороны в Министерство войны, сообщил в четверг Белый дом, отметив, что смена названия создаст "более мощный имидж", пишет LETA со ссылкой на AFP.

Хотя официальное название министерства закреплено законом, Трамп своим указом разрешит администрации использовать новое обозначение в качестве "вторичного названия", говорится в документе Белого дома.

Согласно документу, чиновникам министерства разрешается использовать "вторичные названия, такие как 'министр войны'" в официальной переписке, публичных заявлениях и церемониальных контекстах.

Пока не ясно, когда именно Трамп подпишет указ, однако его публичное расписание на пятницу указывает, что во второй половине дня он подпишет несколько исполнительных распоряжений и выступит с заявлением в Овальном кабинете.

Министерство войны было создано в США в самом начале эпохи независимости и исторически курировало сухопутные силы страны.

После Второй мировой войны, в ходе правительственной реорганизации, оно было объединено с Военно-морским флотом и ВВС США в единую Национальную военную структуру, которая в 1949 году получила новое название — Министерство обороны.