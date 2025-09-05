В аварии фуникулёра в Лиссабоне погибли не менее 16 человек, 21 — ранен

По меньшей мере 16 человек погибли, ещё 21 получил травмы в результате аварии фуникулёра, произошедшей в Лиссабоне вечером в среду, сообщили в четверг власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Авария произошла, когда популярный исторический фуникулёр "Gloria" сошёл с рельсов. Предположительно из-за повреждения кабеля вагон фуникулёра на высокой скорости начал неконтролируемо двигаться вниз по крутой улице, сошёл с рельсов, опрокинулся и врезался в здание.

Считается, что среди погибших — двое граждан Канады, а также по одному гражданину Германии, Украины и США, сообщил глава уголовной полиции Португалии Луиш Невеш.

Также официально подтверждена личность двух жертв из Южной Кореи и одного — из Швейцарии. По остальным погибшим пока нет подробной информации.

Министерство иностранных дел Германии ранее подтвердило, что граждане Германии также находятся среди пострадавших.

Согласно данным государственной телерадиокомпании RTP, среди жертв — граждане десяти разных стран.

Несколько пострадавших получили серьёзные травмы.

Это первая авария такого рода с одним из трёх фуникулёров Лиссабона, которые действуют с XIX века.

Причина аварии пока не установлена. Эксперты подозревают, что мог оборваться кабель или отказали тормоза.

Оператор фуникулёра — транспортная компания Лиссабона Carris — отвергла обвинения в том, что техническое обслуживание было запущено. Однако представители профсоюзов сообщили, что обслуживание фуникулёра было передано частной фирме на условиях аутсорсинга.

Муниципалитет Лиссабона приостановил работу всех трёх фуникулёров до завершения внеочередной проверки. Уголовный департамент Португалии начал расследование.

В память о погибших в четверг флаги ЕС в Брюсселе были приспущены.

"Трагическая авария фуникулёра Gloria глубоко потрясла Европу", — написала в сети X председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Мои мысли с жертвами и их близкими, а пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления", — заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии. "Я выражаю самые глубокие соболезнования Португалии и городу Лиссабону", — добавил он.

Соболезнования семьям погибших выразили также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фуникулёр Gloria, открытый в 1885 году, соединяет площадь Восстановителей (Praça dos Restauradores) в центре города с районом Байру-Алту, расположенным на холме, преодолевая расстояние около 200 метров. Он является популярной туристической достопримечательностью, но также используется местными жителями, для которых этот маршрут в гору слишком крут.