Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В аварии фуникулёра в Лиссабоне погибли не менее 16 человек, 21 — ранен 0 356

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
В аварии фуникулёра в Лиссабоне погибли не менее 16 человек, 21 — ранен
ФОТО: пресс-фото

По меньшей мере 16 человек погибли, ещё 21 получил травмы в результате аварии фуникулёра, произошедшей в Лиссабоне вечером в среду, сообщили в четверг власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Авария произошла, когда популярный исторический фуникулёр "Gloria" сошёл с рельсов. Предположительно из-за повреждения кабеля вагон фуникулёра на высокой скорости начал неконтролируемо двигаться вниз по крутой улице, сошёл с рельсов, опрокинулся и врезался в здание.

Считается, что среди погибших — двое граждан Канады, а также по одному гражданину Германии, Украины и США, сообщил глава уголовной полиции Португалии Луиш Невеш.

Также официально подтверждена личность двух жертв из Южной Кореи и одного — из Швейцарии. По остальным погибшим пока нет подробной информации.

Министерство иностранных дел Германии ранее подтвердило, что граждане Германии также находятся среди пострадавших.

Согласно данным государственной телерадиокомпании RTP, среди жертв — граждане десяти разных стран.

Несколько пострадавших получили серьёзные травмы.

Это первая авария такого рода с одним из трёх фуникулёров Лиссабона, которые действуют с XIX века.

Причина аварии пока не установлена. Эксперты подозревают, что мог оборваться кабель или отказали тормоза.

Оператор фуникулёра — транспортная компания Лиссабона Carris — отвергла обвинения в том, что техническое обслуживание было запущено. Однако представители профсоюзов сообщили, что обслуживание фуникулёра было передано частной фирме на условиях аутсорсинга.

Муниципалитет Лиссабона приостановил работу всех трёх фуникулёров до завершения внеочередной проверки. Уголовный департамент Португалии начал расследование.

В память о погибших в четверг флаги ЕС в Брюсселе были приспущены.

"Трагическая авария фуникулёра Gloria глубоко потрясла Европу", — написала в сети X председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Мои мысли с жертвами и их близкими, а пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления", — заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии. "Я выражаю самые глубокие соболезнования Португалии и городу Лиссабону", — добавил он.

Соболезнования семьям погибших выразили также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фуникулёр Gloria, открытый в 1885 году, соединяет площадь Восстановителей (Praça dos Restauradores) в центре города с районом Байру-Алту, расположенным на холме, преодолевая расстояние около 200 метров. Он является популярной туристической достопримечательностью, но также используется местными жителями, для которых этот маршрут в гору слишком крут.

Читайте нас также:
#португалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 333
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 180
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 198
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 326

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 16
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 17
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 22
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 44
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 41
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 63
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 16
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 17
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео