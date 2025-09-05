Зеленский предупредил Европу о множестве долетающих до Парижа российских ракет

Скоро у России появится много ракет дальностью пять тысяч километров, способных достичь Парижа. О якобы существующей для Европы угрозе президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Point.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал глава страны.

В том же интервью Зеленский допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий».