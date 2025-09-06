Baltijas balss logotype
Одна страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Одна страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину
ФОТО: Global Look Press

Фицо: Словакия не будет размещать на территории Украины военнослужащих.

Словакия отказалась отправлять подразделения военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных», - сказал лидер одной из стран НАТО.

Однако премьер заявил, что понимает трансферную значимость Словакии. Фицо выразил готовность в содействии логистике, если такая необходимость появится в рамках гарантий безопасности для Киева.

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    6-го сентября

    Ну и правильно, целее будут.

    7
    0
  • Ш
    Шурик
    6-го сентября

    Странный заголовок ! Надо писать "ЕЩЁ одна страна НАТО ..." и далее по тексту ! Об этом уже заявляли и Польша , и Италия , и Испания , и т.д. ...

    14
    0

