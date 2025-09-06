Одна страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину

Фицо: Словакия не будет размещать на территории Украины военнослужащих.

Словакия отказалась отправлять подразделения военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных», - сказал лидер одной из стран НАТО.

Однако премьер заявил, что понимает трансферную значимость Словакии. Фицо выразил готовность в содействии логистике, если такая необходимость появится в рамках гарантий безопасности для Киева.